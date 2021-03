Comitato Contro la Discarica di Cava Fornace – Restiamo perplessi dalle dichiarazioni di Milo Vignali, in ordine alla necessità di impianti come quello di Cava Fornace per preservare l’ambiente

Le dichiarazioni di Milo Vignali il nuovo responsabile del dipartimento provinciale di Massa e pure cittadino di Montignoso, apparse sulla stampa in questi giorni ci provocano fin da subito una gran brutta sensazione: quando una persona che ha il compito istituzionale di controllo sugli impianti e sul loro inquinamento, dovendo monitorare, sanzionare e chiudere chi non rispetta le norme ambientali, parla di “NECESSITA’ di impianti di quel tipo se vogliamo preservare l’ambiente” (riferito a discarica Cava Fornace), ci lascia molto perplessi e preoccupati, e ci ricorda le parole compiacenti più volte espresse dal sindaco Lorenzetti, che ha sempre rimarcato la necessità di quell’ impianto.

Un impianto di discarica, dentro un sito dubbio, riconosciuto “non idoneo”, una discarica che non è assolutamente al servizio del territorio Apuo-versiliese, per cui appunto non necessaria, di proprietà di ALIA, la società di gestione dei servizi ambientali della Toscana Centrale che vuole e smaltire a Montignoso tutti i propri rifiuti. Certo Vignali poi dichiara che gli impianti “devono essere a norma e rispettare le norme” e forse non sa che questa discarica non sempre ha rispettato le norme, altrimenti non ci sarebbero 8 anni di segnalazioni fatte dalla stessa ARPAT che sono sfociate in continue sanzioni e segnalazioni alla autorità giudiziaria.

Inoltre questa discarica non è neanche propriamente a norma; sempre ARPAT in una nota chiede alla Regione Toscana, con quale autorizzazione il gestore della discarica stia lavorando; autorizzazioni rilasciate ancora su AIA provinciali, che furono prorogate nel 2012 fino al 2022, senza nessuna verifica amministrativa o ambientale, non aggiornate con le nuove regolamentazioni Italiane ed europee, e con una VIA vecchia e parziale. Per preservare l’ambiente forse, le indagini isotopiche rammentate da Vignali sarebbero dovute iniziare nel 2019 quando ARPAT, proprio quell’ Agenzia di cui lui adesso è responsabile, dichiarava “Per la conclamata e costante presenza di composti organoalogenati nei piezometri di controllo della falda siti nell’area di proprietà della Programma Ambiente Apuane si ritiene che la Regione Toscana debba attivare il percorso previsto dall’articolo 244 del D.lgs. 152/2006”. Un percorso di legge obbligatorio dove i comuni e la regione avrebbero dovuto identificare chi stava inquinando le falde e quindi porre rimedio con la bonifica, un percorso che pare non sia ancora partito dato che Vignali dichiara “Saremo chiamati a fare delle analisi”.

Come potete tutelare l’ambiente se non fate quello che è necessario fare? Sono passati due anni da quelle parole scritte dentro un documento ufficiale di ARPAT, e la discarica, malgrado tutto, ha sempre continuato ad operare dentro il sito, i pozzi di controllo continuano ad essere inquinati dalle sostanze organo alogenate, e le indagini per comprendere chi sta inquinando sono ferme al palo. Una discarica di materiali speciali vicinissima all’area protetta del lago di porta, alla zona agricola di pregio della Palatina adiacente ai centri abitati della Renella e di Montiscendi, con pozzi inquinati “siti nell’aria di proprietà della PAA” (si cita sempre ARPAT), pozzi agricoli e ad uso privato chiusi per inquinamento siti intorno alla discarica, cosi quando enti o chi per essi parlano di tutele, al comitato pare che non siano quelle ambientali, il reale riferimento. Sul nostro territorio abbiamo purtroppo visto e vissuto sulla nostra pelle che prima di intervenire si deve arrivare alla tragedia ambientale, vedi FARMOPLANT, SIN/SIR di Massa, vedi INCENERITORE e TALLIO a Pietrasanta.

Quindi, sperando di non aver travisato le parole espresse sul giornale, invitiamo il nuovo responsabile di Arpat ad incontrare formalmente il comitato e ad agire tempestivamente per quanto di sua competenza a tutela dell’ambiente e del nostro territorio.