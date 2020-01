Comitato Contro il Depotenziamento dell’Ospedale Versilia – Martedì 8 gennaio sit-in in favore dei servizi socio-sanitari, promosso dall’Associazione Disabili in Movimento

Il Comitato contro il Depotenziamento dell’Ospedale Versilia e dei Servizi Territoriali aderisce, partecipa e invita a partecipare al sit-in promosso dall’Associazione Disabili in Movimento Martedì 8 Gennaio 2020, ore 12:00, davanti l’ospedale Unico della Versilia.

Lo smantellamento dell’Ospedale Unico della Versilia e dei servizi socio-sanitari continua.

A grandi passi si va sempre più verso la privatizzazione.

L’Agenzia Regionale di Sanità stima che nel 2018 siano stati 80.800 gli anziani non autosufficienti in Toscana, (senza considerare i residenti nelle RSA, e negli altri istituti per anziani) dato destinato a crescere per l’invecchiamento della popolazione.

Questi dati, insieme alle denunce dei tanti Comitati Cittadini, “preoccupano” istituzioni, amministrazioni, sindacati e politici, tanto da dover progettare una legge nazionale sulla non autosufficienza.

La risposta a questi “buoni propositi” è ben altra: si rende più difficile l’accesso a servizi fondamentali per gli anziani e le persone non autosufficienti come i Centri Ausili e Protesi.

Nell’Area Vasta Nord-Ovest, entro fine 2020, verranno centralizzate a Livorno le forniture di ausili e protesi conseguentemente chiuderanno completamente (in diverse zone dell’Area Vasta sono già chiusi!!!) i servizi amministrativi ed i magazzini che gestiscono il servizio nelle varie ex Asl.

Viene detto che per i cittadini non cambierà niente, in realtà non è così: il disabile che ha bisogno di un ausilio dovrà presentare la richiesta al CUP che la inoltrerà all’ufficio protocollo a Pisa il quale ufficio la invierà a Livorno da dove l’ausilio sarà recapitato al domicilio dell’utente.

Attualmente all’Ospedale Versilia, opera un ufficio che in pochi minuti sbriga la pratica e permette all’utente di ritirare subito l’ausilio al magazzino dello stesso Ospedale.

Il peggioramento del servizio è evidente, il cittadino dovrà attendere giorni, settimane e oltre prima che arrivi il presidio di cui ha bisogno e se la necessità è urgente ( per es. un materasso antidecubito, un deambulatore ecc.) dovrà comprarselo o prenderlo a noleggio. La risposta che verrà fornita non sarà più adeguata alle necessità dei disabili.

La stessa cosa è successa con la fornitura di particolari farmaci e di presìdi per la non autosufficienza (pannoloni e traverse).

Nel caso dei farmaci l’utente deve pagarseli e poi chiedere il rimborso e per questo è costretto ad una lunga trafila e a diversi passaggi da un ufficio all’altro.

Il servizio di fornitura dei pannoloni, che prima venivano ritirati nelle farmacie, adesso viene effettuato a domicilio da una cooperativa che gestisce anche le richieste e i rinnovi dei piani terapeutici. Apparentemente sembra un miglioramento, ma non è così perché l’utente spesso non viene avvisato in tempo, è costretto, lui o i familiari a stare a casa in attesa del corriere che a volte non viene nel giorno stabilito ecc.

Servizi fondamentali per i cittadini, soprattutto per i disabili, vengono tagliati e resi di più difficile accessibilità e questo spinge questa fascia di utenti più fragile di altri, a rivolgersi al privato e pagare di tasca propria.

Come Comitato di cittadini, utenti e operatori della sanità riteniamo che questo inaccettabile e sia un ulteriore passo verso lo smantellamento e la privatizzazione dei servizi socio-sanitari.

Comitato contro il Depotenziamento dell’Ospedale Versilia e dei Servizi Territoriali

Aderente al Coordinamento Salute Ambiente Sanità

Viareggio, 07/01/2020