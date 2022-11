COMINCIA SABATO L’AVVENTURA DEL CEFA IN PRIMA DIVISIONE

Debutto casalingo per il Cefa Basket Castelnuovo nel campionato di Prima Divisione. La squadra allenata da Michele Rocchiccioli, coadiuvato da Saverio Sergiampietri, esordirà sabato sera, alle 21, al palazzetto dello sport di Castelnuovo contro il Dream Basket Pisa.

Grande attesa per la stagione dei gialloneri che lo scorso anno hanno visto fermarsi la corsa verso la Promozione solo all’ultima gara della finale playoff. La preparazione non è stata facile con qualche acciaccato di troppo, ma la squadra si presenta ai nastri di partenza in fiducia e con l’importante ritorno in rooster di Andrea Angelini. Lui assieme al fratello Simone sono i leader tecnici di una formazione che comunque punta su diversi giocatori e anche sui giovani visto che a completare i nomi sul referto saranno i promettenti ragazzi della squadra Under 19. Oltre a Dream Basket Pisa, fanno parte del girone del Cefa anche Massa e Cozzile, Chiesina, Warriors Lucca, Vicopisano, Isotopi Valdera, Bulldogs Altopascio, Bellaria Cappuccini Pontedera e Shoemakers Monsummano.

Questa la rosa. Andrea Angelini, Simone Angelini, Filippo Bertolini, Andrea Ferrando, Nicola Guidugli, Massimiliano Lana (capitano), Davide Pozzi, Guido Rosellini, Michele Sergiampietri, Stefano Tardelli e i giovani Luca Ferrari (2004), Mauro Grandini (2004), Andrea Guidi (2004), Gianluca Leonardi (2004), Francesco Luccarini (2004, capitano), Erjon Merhori (2004), Samuele Saletti (2005), Iacopo Salotti (2005), Michele Sanna (2004), Alessio Tosoni (2004).