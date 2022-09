LUCCA – Sale il prezzo degli alloggi in vista dell’imminente edizione di Lucca Comics & Games: per un intero appartamento dentro le mura non si spende meno di 500 euro a notte. I principali portali di prenotazione online segnalano scarsa disponibilità.

Sale la richiesta di alloggi per Lucca Comics and Games e i prezzi volano alle stelle. Per un soggiorno in un appartamento con due camere da letto in centro storico sono necessari oltre 500 euro a notte e per una sistemazione di lusso, un appartamento con 5 posti letto e altana, sono richiesti quasi 1300 euro. E’ quanto emerge effettuando una ricerca online su due dei più noti portali di prenotazione turistica.

Gli alberghi e le strutture ricettive registrano il tutto esaurito, con contatti confermati di anno in anno.

Intanto in rete è nato un gruppo facebook per mettere in contatto domanda e offerta, dove si mettono in evidenza appartamenti anche fuori provincia e pacchetti comprensivi di servizio navetta per il centro storico.

fonte noitv