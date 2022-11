Comics, in 8mila in piazza per Tim Burton

Si sono dati appuntamento in 8mila per Tim Burton. Il visionario regista statunitense si è affacciato dal terrazzo dell’ex banca commerciale in Piazza San Michele per assistere al flash mob che ha coinvolto fan e cosplayer in occasione dell’anteprima europea del 1° episodio di Mercoledì, l’attesissima serie tv da lui diretta in arrivo su Netflix il 23 novembre. L’autore ha incontrato il pubblico in una conferenza stampa al Teatro del Giglio, dove con il direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina, ha ricostruito il rapporto con la protagonista del mistery in 8 episodi. Burton, che nei suoi film affronta spesso temi legati alla solitudine, raccontando le storie di personaggi outsider, in nella serie tv ripercorre con toni investigativi e soprannaturali gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

fonte noitv