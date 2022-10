COMICS – da lunedì 17 ottobre inizia il montaggio delle strutture anche in corso Garibaldi.

Lucca Comics and Games: da lunedì 17 ottobre inizia il montaggio delle strutture anche in corso Garibaldi. Come cambia viabilità e sosta.

Mentre domenica 16 ottobre inizia il montaggio delle strutture di Lucca Comics and Games in piazza Santa Maria, a partire dal giorno successivo, lunedì prossimo 17 ottobre, le operazioni di allestimento si estenderanno a ulteriori piazze e strade del centro storico, con ampliamento dei relativi divieti di sosta e di circolazione.

Si ricorda che per tutto questo periodo, fino all’11 novembre, ai residenti e ai dimoranti sarà data la facoltà di parcheggiare gratuitamente in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro, sia all’interno che all’esterno al centro storico, con esclusione dei parcheggi in struttura e in uso all’organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio a pagamento per i visitatori della manifestazione. La misura è stata introdotta per ridurre i disagi di quanti vivono in centro storico: i residenti saranno tenuti a esporre il permesso di accesso alla Ztl in maniera ben visibile sul veicolo.

Ma vediamo, nel dettaglio, cosa accadrà. Lunedì 17 ottobre saranno occupate piazza Bernardini, piazza Antelminelli, piazza San Martino e piazza del Giglio, dove saranno vietati transito e sosta. Anche corso Garibaldi sarà interessata da una prma tranche di montaggio delle strutture e per questo sarà vietato il transito nel tratto compreso fra l’incrocio con via della Caserma e via della Mano e nel tratto compreso fra l’incrocio con via della Corticella e via Vittorio Veneto. Negli stessi tratti non si potrà sostare ai margini della strada su ambo i lati. Non si potrà sostare nemmeno in via della Caserma, nel tratto compreso tra via Carrara e Corso Garibaldi e in via Carrara, in 3 stalli auto riservati ai residenti posti di fronte all’intersezione con via della Mano-lato Tribunale. In via della Caserma sarà invertito il senso di marcia e si dovrà svoltare obbligatoriamente a destra in via della Polveriera all’incrocio con via della Caserma. Lo stesso giorno sarà occupata dai mezzi della logistica Lucca Comics and Games la parte sud ovest del parcheggio Carducci. Martedì 18 ottobre gli allestimenti si estenderanno in piazza San Giusto e piazza San Giovanni, dove saranno interdette sosta e circolazione nelle porzioni interessate alle operazioni. Da venerdì 21 ottobre verranno ulteriormente estesi i divieti di transito e sosta in corso Garibaldi, dove inizierà la seconda tranche delle operazioni di montaggio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Girolamo e l’intersezione con via del Peso. Verrà riaperto al traffico via del Molinetto, nel tratto fra via della Dogana e piazza San Martino, dove verrà istituito il senso unico in direzione corso Garibaldi-piazza San Martino. Lo stesso giorno scatteranno modifiche parziali dei percorsi del Tpl- Lam blu, Lam verde, Linea n.5 Sant’Anna-Mugnano.

