Come Trump è guarito dal Covid: una cura da 1 milione di dollari

Inizialmente a marzo, quando il coronavirus era esploso in Italia ma non ancora negli Stati Uniti, per Donald Trump il Covid era “meno grave dell’influenza” definendosi “non preoccupato, non ci sarà nessuna emergenza”, visto che il virus che sarebbe “scomparso spontaneamente con il caldo”.

Quando poi lo scorso 6 ottobre è tornato alla Casa Bianca, dopo essere risultato positivo al Covid fino a finire ricoverato in ospedale, sprezzante il tycoon si è tolto la mascherina davanti ai giornalisti affermando: “Non lasciate che il coronavirus vi domini, lo supererete”.

Già perché Donald Trump nonostante un iniziale aggravarsi delle sue condizioni alla fine ha superato il Covid, tanto da poter riprendere con vigore la campagna elettorale per le elezioni presidenziali.

Ma come è stato curato Trump quando è stato ricoverato? A svelare dei particolari inediti è stata Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center dell’Università della Florida che è intervenuta sulle frequenze di Radio Uno nel corso della trasmissione Un giorno da pecora.

La cura di Trump per superare il Covid

Secondo la Capua che negli Stati Uniti ci vive e lavora, nella gestione della sua positività Trump “è stato capace di dare il peggior esempio possibile, perché ha avuto un trattamento da superman, tipo criptonite”.

“Gli hanno fatto una dose sostanziosa di anticorpo monoclonale, che è un missile terra-aria – ha poi spiegato la scienziata – Blocca il virus quando sta entrando nel sangue e quindi non riesce a provocare malattia”.

Il problema però è che stando a Ilaria Capua “questa medicina non è per tutti, è costosissima”, con la cura definita “da Presidente” dato che avrebbe un costo di circa 1 milione di dollari.

Donald Trump avrebbe così superato il Covid grazie a una cura costosissima e non alla portata di tutti, continuando poi ad avere un atteggiamento sprezzante nei confronti di un virus che negli Stati Uniti ha ucciso finora oltre 240.000 persone che, a differenza sua, non si sono potute permettere questa cura a base di anticorpo molecolare.