Come tornare a sperare e vivere in tempi di pandemia? – Se ne parla al Caffè de La Versiliana con l’Arcivescovo Vincenzo Paglia e Ilaria D’Amico

Come tornare a sperare e vivere in tempi di pandemia? – Se ne parla al Caffè de La Versiliana con l’Arcivescovo Vincenzo Paglia e Ilaria D’Amico

giovedì 2 settembre, ore 18.30

Marina di Pietrasanta ( LU) _ “Ricominciare. Come tornare a sperare e vivere in tempi di pandemia?” E’ questo il titolo dell’incontro al Caffè de La Versiliana in programma giovedì 2 settembre alle ore 18.30. Cosa resta della speranza dopo un anno e mezzo di pandemia ? E come ritrovarla ? Si può avere fiducia nel ripartire senza questo elemento fondamentale delle società contemporanee e nel rapporto tra le persone che torni ad essere empatico ? Di questo e molto altro si discuterà sul palco del celebre talk show di Marina di Pietrasanta con Monsignor Vincenzo Paglia, Arcivescovo, Presidente della Pontificia Accademia per la vita e e gran cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II e con la giornalista e conduttrice televisiva Ilaria D’Amico intervistati da Massimiliano Lenzi.

L’ appuntamento al Caffè de La Versiliana è a ingresso libero sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook “La Versiliana” e “Comune di Pietrasanta” e sarà in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

Info 0584 265757 www.versilianafestival. it.

Si ricorda al gentile pubblico che è necessario esibire il green pass per accedere allo spazio Incontri al Caffè “ Romano Battaglia”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFE’ DE LA VERSILIANA

Spazio Caffè Romano Battaglia – ore 18.30

Venerdì 3 settembre

VIAGGIO TRA MEDICINA E SCRITTURA

Domenico Lombardi, Pediatra e neuropsichiatra infantile

Luca Basile, Giornalista ‘Il Tirreno’

Patrizia Valpiani, Presidente Associazione Italiana Medici Scrittori

Guido Del Monte, Scrittore e narratore

Conduce Claudio Sottili

Sabato 4 settembre

ORE 17:30-18:30

LE NUOVE FRONTIERE DELLA MEDICINA

Adriano Russo, Responsabile equipe ortopedica Istituto Fiorentino “Villa Ulivella e Glicini” e “Alma Mater” La spezia

Gabriele Buda, Professore Associato Ematologia Università di Pisa

Sergio Berti, Direttore Unità Operativa Complessa di Cardiologia diagnostica ed interventistica dell’Ospedale del Cuore

Conduce Fabrizio Diolaiuti

ORE 18:30 – 19:30

SCENARI IMPRENDITORIALI POST PANDEMIA

Deborah Bergamini, Deputato Forza Italia e sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento

Luca Giusti, Presidente Confartigianato Regione Toscana

Massimo Mallegni, Senatore FI e Coordinatore regionale Forza Italia

Erica Mazzetti, Deputato FI Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici

Catia Polidori, Deputato FI e coordinatrice nazionale Azzurro Donna

Rita Pieri, Coordinatrice Regionale Azzurro Donna

Conduce Fabrizio Boschi de ‘Il Giornale’

Domenica 5 settembre

MINISTRO MARIA STELLA GELMINI

Mariastella Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Conduce Cristina Di Domenico, Caporedattore Tgr RAI Toscana