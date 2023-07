Come risparmiare sul mutuo? Trucchi e consigli utili

https://www.money.it/come-risparmiare-mutuo-trucchi-consigli?utm_campaign=Money+News+Pranzo&utm_medium=email&utm_source=MagNews&utm_content=Money+news+Pranzo+%282023-07-17%29

Come risparmiare sul mutuo?

Il mutuo è senza dubbio uno dei pagamenti più impegnativi per le famiglie che decidono di comprare casa e obbliga milioni di persone, ogni mese, a risparmiare per poter pagare quanto dovuto. Ma con l’aumento dei tassi di interesse nell’ultimo anno pagare la rata del mutuo per molti è diventato insostenibile. Da qui, l’esigenza di capire come risparmiare sul mutuo, cercando modi di abbassare la rata, allungare la durata, trucchi e consigli vari per rendere il pagamento del mutuo più sostenibile o – in molti casi, purtroppo – semplicemente possibile.

Di solito, una rata di mutuo viene ritenuta sostenibile quando non supera il 30-35% dello stipendio, e quindi alla fine dell’anno viene usato un terzo del reddito annuo di chi ha il mutuo intestato. Ma con l’aumento degli importi delle rate del mutuo a tasso variabile, tale rapporto – un tempo rispettato – non è più valido. I prezzi di prodotti e servizi sono aumentati, come le rate del mutuo a tasso variabile, mentre gli stipendi sono rimasti gli stessi.

Ecco allora alcuni trucchi e consigli per ottenere il mutuo più adatto alle proprie esigenze.

Come risparmiare sulla rata del mutuo

Nell’ultimo anno l’aumento dei tassi di interesse, in scia alle decisioni della Banca Centrale Europea, ha comportato un maxi aumento delle rate dei mutui a tasso variabile, che in molti casi sono addirittura raddoppiate.

Per questo motivo il governo è a lavoro nel trovare un accordo con le banche affinché la rata dei mutui a tasso variabile diventi più sostenibile, prevedendo un allungamento della durata del finanziamento aumentando il numero delle rate e abbassandone l’importo. In che modo? O ricalcolando l’ammortamento del mutuo oppure dando modo al titolare di non pagare l’importo della rata ma solamente gli interessi, rimandando il versamento dovuto.

Nel frattempo, i titolari di mutui a tasso variabile possono scegliere tra diverse opzioni per risparmiare sulla rata del mutuo, tra cui:

rinegoziazione del mutuo : secondo quanto stabilito dall’ultima Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2023 le banche devono offrire ai clienti la possibilità di rinegoziare il proprio mutuo a tasso variabile senza spese di istruttoria o perizia. Tale procedura è possibile per i mutui ipotecari in origine non superiori a 200.000 euro e per i titolari con ISEE inferiore a 35.000 euro al momento della richiesta, e solo in caso di assenza di ritardi nei pagamenti delle rate. La scadenza per rinegoziare il mutuo è fissata al 31 dicembre 2023 e si applica ai mutui ipotecari con tasso a rata variabile, stipulati o oggetto di accollo prima del 2023, destinati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Tramite la rinegoziazione è possibile passare da un mutuo a tasso variabile a uno a tasso fisso .

: secondo quanto stabilito dall’ultima Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2023 le banche devono offrire ai clienti la possibilità di rinegoziare il proprio mutuo a tasso variabile senza spese di istruttoria o perizia. Tale procedura è possibile per i mutui ipotecari in origine non superiori a 200.000 euro e per i titolari con ISEE inferiore a 35.000 euro al momento della richiesta, e solo in caso di assenza di ritardi nei pagamenti delle rate. La scadenza per rinegoziare il mutuo è fissata al 31 dicembre 2023 e si applica ai mutui ipotecari con tasso a rata variabile, stipulati o oggetto di accollo prima del 2023, destinati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Tramite la rinegoziazione è possibile . surroga del mutuo : si tratta del trasferimento del finanziamento in corso da un istituto di credito ad un altro senza costi per il cliente e con il vantaggio per quest’ultimo di scegliere condizioni contrattuali più vantaggiose. In questo caso tutte le spese relative alla surroga sono a carico della nuova banca, l’importo di mutuo deve essere pari o inferiore al debito residuo al momento del trasferimento e in fase di nuovo contratto con il nuovo istituto di credito è possibile modificare la durata residua del mutuo, il tipo di tasso (da fisso a variabile o viceversa).

: si tratta del trasferimento del finanziamento in corso da un istituto di credito ad un altro senza costi per il cliente e con il vantaggio per quest’ultimo di scegliere condizioni contrattuali più vantaggiose. In questo caso tutte le spese relative alla surroga sono a carico della nuova banca, l’importo di mutuo deve essere pari o inferiore al debito residuo al momento del trasferimento e in fase di nuovo contratto con il nuovo istituto di credito è possibile modificare la durata residua del mutuo, il tipo di tasso (da fisso a variabile o viceversa). sospensione del mutuo: opzione disponibile, fino a 18 mesi, solo per gravi e documentati motivi di salute o di lavoro.

Non mancano le complicazioni, però: nel caso della rinegoziazione, la banca è obbligata ad accettare la richiesta, mentre nel caso della surroga ad oggi le banche la concedono di rado, timorose a causa degli attuali livelli dei tassi ancora alti.

Consigli e trucchi per risparmiare sul mutuo

Esistono, tuttavia, altri modi per risparmiare sul mutuo e pagare meno tassi di interesse, da non sottovaluare. Di seguito, una lista di consigli utili e trucchi utili allo scopo.

1) Conoscere il mutuo consolidamento debiti

Se si stanno pagando vari prestiti, oltre ad avere il mutuo principale per la casa, è oggi possibile chiedere ad un istituto di credito l’accorpamento di tutti i debiti in corso in modo da avere un’unica rata mensile senza correre il rischio di dimenticarsi di pagare uno o più finanziamenti. Oltre ad avere una rata più comoda ogni mese, il mutuo consolidamento debiti permette di risparmiare sugli interessi, soprattutto se il tasso applicato ai vari prestiti è elevato.

2) Definire i propri limiti finanziari

Prima di cercare casa e richiedere un mutuo, è opportuno esaminare la propria posizione finanziaria e lavorativa individuale e familiare, così da stabilire quali sono le nostre necessità e scoprire quali i limiti, a partire dall’importo massimo che la banca ci può concedere.

L’analisi attenta della propria situazione reddituale è il primo passo per l’ottenimento di un prestito e per risparmiare sul mutuo. È quindi il caso di farsi delle domande scomode:

Sono in grado di sostenere un impegno economico di una certa somma per la sua intera durata?

Qual è l’importo massimo della rata mensile che posso sostenere tenendo conto delle mie attuali entrate finanziarie?

Se l’attuale nucleo familiare dovesse allargarsi riuscirei a pagare la stessa rata di oggi?

L’impegno del mutuo mi permetterebbe di concedermi qualche sfizio personale, come un viaggio?

Sono disposto a fare dei sacrifici per i prossimi 20-30 anni?

Rispondere a queste domande non è facile, ma bisognerebbe porsele prima di sottoscrivere un prestito, soprattutto se il mutuo ha un importo considerevole e una lunga durata.

Valutare attentamente la propria condizione finanziaria, infatti, è il primo passo per capire quale sia l’impegno finanziario più sostenibile per noi e per la nostra famiglia. La banca, comunque, prenderà in considerazione la nostra situazione personale prima di concederci o meno il mutuo, ma avere già un’idea delle proprie possibilità aiuta a prevenire un rifiuto.

3) Evitare altri finanziamenti

Avere un finanziamento in corso non aiuta a fare una buona impressione sulle banche, soprattutto se i prestiti sono stati chiesti poco prima della domanda di mutuo.

Sebbene la presenza di finanziamenti in capo al richiedente al momento della richiesta di mutuo non ne escluda a prescindere l’accettazione, un impegno finanziario di troppo può essere determinante per il rifiuto del mutuo da parte dell’istituto di credito che deve decidere se deliberare la pratica. Questo perché la banca potrebbe ritenere compromessa la stabilità finanziaria del richiedente.

In ogni caso, l’istituto di credito terrà conto dei finanziamenti in corso, e aggiunta la nuova rata del mutuo, valuterà se il totale degli impegni finanziari rientra nel rapporto rata/reddito accettato dalla banca.