Come risparmiare energia: 10 trucchi infallibili

Risparmiare energia con 10 trucchi infallibili: in questo periodo di crisi per numerose famiglie italiane, risparmiare energia per tenere sotto controllo le bollette è diventata una necessità.

Per ottenere buoni risultati in questo ambito non è necessario compiere “rivoluzioni” nel proprio stile di vita, ma sarà sufficiente seguire alcuni semplici suggerimenti.

Risparmiare energia: 10 trucchi infallibili

Ecco di seguito i 10 trucchi per risparmiare energia e tagliare così i costi della bolletta:

1. Spegnere le luci e gli apparecchi elettrici quando non vengono utilizzati



Spegnere luci, riscaldatori, condizionatori e gli elettrodomestici quando si va a letto o si esce di casa è il modo più semplice per risparmiare energia. Anche computer e le apparecchiature come stampanti o router wifi dovrebbero essere spenti durante la notte o mentre si è lontani per evitare di consumare inutilmente energia. Anche lo stato di stand-by dovrebbe essere evitato ove possibile, così come lasciare inserita nella presa il caricabatterie del cellulare.

2. Utilizzare lampadine a basso consumo



Utilizzare delle lampadine a basso consumo (a fluorescenza o LED) è il primo passo per risparmiare sulle bollette della luce, visto che consumano meno di quelle a tungsteno o alogene e durano molto più a lungo. E’ vero che all’acquisto le lampadine costano di più rispetto a quelle normali a incandescenza, ma il recupero dell’investimento è molto più rapido. Occorre inoltre valutare la lampada giusta per ogni ambiente della casa.

3. Scegliere elettrodomestici ad alta classe energetica



Al momento dell’acquisto, è utile investire su un elettrodomestico (come frigorifero, lavastoviglie, lavatrice, climatizzatore, scaldabagno) di classe A o superiori ( A+, A++, A+++ ), sicuramente più costoso alla base, ma con consumi inferiori. L’investimento fatto inizialmente verrà ripagato sull’importo mensile da pagare per i consumi energetici. In ogni caso cercare di scegliere elettrodomestici di taglia più piccola se non per necessità. Questo permetterà di risparmiare ulteriormente consumi.

4. Chiudere porte e finestre



Chiudere le porte delle zone che non stai utilizzando, e raffreddare o riscaldare solo le camere in cui si passa più tempo sono accortezze che sembrano di poco conto, ma che permettono invece un bel risparmio sia nei mesi invernali sia in quelli estivi. Nei mesi più freddi, assicurarsi che le tende o le persiane sigillino correttamente le finestre. Nei mesi più caldi, tenere il sole lontano dalle finestre con ombreggiature esterne o con le tende chiuse durante il giorno, la casa rimarrà più fresca.

5. Sfruttare al meglio la luce naturale



Prestare attenzione agli sprechi di energia elettrica è una delle prime regole e un accorgimento da adottare è quello di sfruttare il più possibile la luce naturale. Soprattutto nei mesi estivi, con le giornate molto più lunghe, è possibile arrivare fino a tardi con la sola luce solare senza avere la necessita di accendere la luce. Un altro prezioso consiglio è quello di posizionare lo scrittoio in prossimità della finestra e tinteggiare le pareti con colori luminosi.

6. Fare la doccia invece del bagno



Per ridurre i consumi di acqua e di energia, scegliere la doccia al posto del bagno è una delle soluzioni più immediata . Non tutti sanno che per riempire una vasca da bagno occorrono circa 150 litri d’acqua. Invece per ogni minuto di doccia si consumano circa 15 o 16 litri d’acqua, che si riducono a 9 se si applica un frangigetto, che consente di ridurre il flusso dell’acqua. Naturalmente anche il tempo che si trascorre sotto la doccia può fare la differenza.

7. Gestire meglio il frigorifero



Il frigorifero è tra i pochi elettrodomestici che deve funzionare 24 ore su 24 ed è tra quelli che consuma il maggiore quantitativo di energia. Per non incorrere in ulteriore sprechi bisogna assicurarsi che la temperatura sia tra i 4 e 5 gradi, mentre per il congelatore da meno 15 a meno 18 gradi. Cercare di aprire lo sportello il meno possibile e non riempirlo troppo perché l’energia richiesta per mantenere tutte le zone ugualmente fredde sarà maggiore.

8. Uso intelligente di lavatrice e lavastoviglie



Anche la lavatrice e la lavastoviglie sono elettrodomestici ad alto consumo, quindi converrebbe utilizzarle in fasce orarie in cui l’energia costa meno, solitamente tra le ore 20 e le ore 8. Utilizzare inoltre un programma di lavaggio idoneo e possibilmente con la funzione ECO. Un ulteriore consiglio riguarda il carico. Non caricare mai all’eccesso la lavatrice o la lavastoviglie, ma nemmeno avviare a carico minimo. In questo modo si eviteranno inutili sprechi o lavaggi superflui.

9. Limitare l’uso del condizionatore



Il condizionatore è diventato ormai un accessorio indispensabile in ogni casa, soprattutto nelle calde giornate d’estate, ma il suo utilizzo può far schizzare in alto i consumi di energia e quindi anche la bolletta. Per evitare sovraccarichi bisognerebbe utilizzare maggiormente la funzione “deumidificatore”. Durante l’utilizzo bisognerebbe inoltre cercare di mantenerlo a una temperatura non troppo diversa dall’esterno. Uno scarto di 6 gradi massimi (o una temperatura non inferiore ai 26° C).

10. Usare poco forno e ferro da stiro



Limitare l’utilizzo di forno e ferro da stiro può aiutare a ridurre i consumi. Per quanto riguarda il forno mantenere la temperatura interna uniforme ed evitare di aprire lo sportello aiuta a contenere gli sprechi. Rispetto a quello tradizionale, il forno a microonde consuma di meno. Per quanto riguarda il ferro da stiro, bisognerebbe limitare al minimo l’utilizzo di questo elettrodomestico magari prestando maggiore attenzione alla fase di stenditura.