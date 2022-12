Come proteggersi dalle paure dei tempi moderni?

Intervengono la scrittrice Chiara Parenti e i “The Violet End” da XFactor

Come proteggersi dalle paure dei tempi moderni? Danza, scrittura, musica e arte sono la risposta

Il 10 dicembre a Lucca il convegno con lo psichiatra Enrico Marchi, Elisa Lorenzoni e altri esperti

INGRESSO LIBERO E APERTO A TUTTI

Dalla Pandemia alla guerra in Ucraina, dalla crisi economica all’incertezza del futuro, quali sono le paure di oggi? Come si possono affrontare? Sabato 10 dicembre allo spazio Greeheart dei Giardini Paola Favilla a Picciorana (Via di Picciorana, 262/A) si terrà la seconda edizione del convegno “Salute mentale e cura”, quest’anno incentrata su “Come proteggersi dalle paure dei tempi moderni”, tema di utilità immediata e che riguarda l’intera cittadinanza.

Organizzato dall’Associazione Culturale Gaetano Salvemini in collaborazione con l’Associazione Danzarè, l’incontro, gratuito e aperto a tutti, si avvarrà di psicologi ed esperti per capire insieme come ognuno può proteggersi dalle paure attuali che ci vedono coinvolti in veste di genitori, educatori, insegnanti, ma anche come i ragazzi stessi possono tutelarsi dall’incertezza di questo momento storico.

L’evento, il cui obiettivo è offrire ai partecipanti suggerimenti per ritrovare un senso di protezione che parta dalla cura del sé, troverà nell’arte e in tutte le sue declinazioni la risposta. Sono previsti infatti laboratori esperienziali a mediazione artistica e a mediazione corporea, interventi teorici, una mostra fotografica a cura di Andrea Ercolini, l’incontro con la scrittrice Chiara Parenti, una performance dei “The Violet End”, e contributi artistici di danza e musica.

Ecco, nel dettaglio, il programma della giornata:

Si comincia alle 8,30 del mattino con una pratica yoga a cura di Annamaria Viscione; si prosegue alle 10 con una seduta di training autogeno guidata dalla psicologa Sara Panaroni. Alla stessa ora, al Centro Ibac di Santa Margherita (via del Marginone 15) si terrà il laboratorio di danzamovimentoterapia “Dalle radici al cielo” condotto dalla psicologa Elisa Lorenzoni.

I lavori del convegno partono ufficialmente alle 11,45 allo spazio Greenheart con i saluti istituzionali della presidente dell’Associazione Salvemini Elisa Gai e della presidente dell’ASD Danzarè, Elisa Lorenzoni. Alle 12 la psicologa Giulia Monelli terrà un intervento su “Ansia e Stress, dati attuali” e alle 12,30 la psicologa Sara Panaroni parlerà di “Paura: come reagisce il corpo”.

Dopo la pausa pranzo, i lavori ricominciano alle 15 con i saluti delle autorità e, dopo la coreografia “La cura”, firmata ASD Danzarè, alle 15,30 si terrà la tavola rotonda tra adolescenti e adulti, relativa alle paure attuali, condotta da Debora Pioli.

Dalle 16 alle 17,30, la Pioli medierà anche l’incontro con la scrittrice lucchese Chiara Parenti, che parlerà del suo ultimo romanzo “Per sfiorare le nuvole”, seguito della storia di Sole Santoro, una ragazza piena di paure, protagonista dell’amatissimo “Per lanciarsi dalle stelle”, ora diventato un lungometraggio NETFLIX.

All’incontro partecipano la psicologa Elisa Lorenzoni, che parlerà di “Come Proteggersi dalle Paure” nell’ambito di infanzia e adolescenza, e lo psichiatra Enrico Marchi, presidente ALAP, Associazione Arte e Psicologia, che parlerà invece di “Come Proteggersi dalle Paure” negli adulti. A seguire, alle 18, si terrà la performance live dei “The Violet End”, la band di Lucca che ha stupito a X-Factor.

Un brindisi finale chiuderà la giornata di lavori.

Per info e prenotazioni ai laboratori: 338 1405416 (WhatsApp).

Associazione Culturale Gaetano Salvemini: Dal 2017 l’Associazione Culturale Gaetano Salvemini di Lucca si occupa di promozione sociale con particolare attenzione al mondo della scuola e ai processi educativi delle giovani generazioni, promuove convegni su temi sociali attuati quali salute e benessere, disagi e disuguaglianze, povertà, giustizia, sicurezza, legalità e diritti sociali.

L’ASD Danzarè:

persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di attività sportive dilettantistiche;

in particolare, costituisce il suo oggetto sociale la pratica e l’organizzazione, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, degli sport della danza sportiva e della ginnastica.

Inoltre, per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione Danzarè esercita e organizza le attività di giocodanza, danza per i bambini all’interno delle scuole, danza sociale per favorire l’integrazione sociale, danza a favore di soggetti disabili.