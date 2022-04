COME NASCE L’ACCORDO TRA MASSIMO BETTI E CLAUDIO GEMIGNANI. COME INIZIA IL NOSTRO “PROGETTO FUTURO”.

“Un rapporto di conoscenza, poi stima, infine amicizia, cresciuto sulle solide fondamenta del tempo e della frequenza nei rapporti, sempre più condivisi.

E’ così che è nata una visione comune, dove l’interesse del paese fosse sempre e comunque sopra a condizionamenti di ideologie, sudditanze a riferimenti politici, economici, lavorativi.

Con rapporti con enti e politica paritetici, dominati da stima e rispetto reciproci. Ci siamo confrontati riconoscendoci esperienza, correttezza, passione, conoscenza del territorio.

Inutili in questa emergenza territoriale, coinvolgere persone che alzino semplicemente la mano a ogni ordine. Cioè “obbedire a chi obbedisce”, a cascata a ordini superiori, in un passaggio gerarchico stile medievale, in cui il popolo subisce le conseguenze.

Che è la consuetudine, ma anche la rovina in ambito amministrativo locale e imprenditoriale.

Ecco quindi nascere un’alleanza al di fuori di schemi, imposizioni, schieramenti. Un’alleanza tra chi ha dimostrato, nei propri ambiti, idee, iniziative e coraggio innovativo. Che conosce le strade percorribili perché ha bene in mente le fonti di finanziamento e anche quelle più produttive e meno costose. Che conosce anche i tentativi passati, sapendo evitare, per esperien za, gli errori fatti.

Quanto ai ruoli, tutto è derivato da un percorso di oltre due anni: un’integrazione maturata attraverso conoscenza e amicizia crescente.

E’ stato positivo riscontrare da parte di entrambi, un dialogo aperto che poteva portare a qualsiasi ruolo, ed anche a non partecipare alle elezioni, se tale scelta fosse stata positiva per il Comune.

Non è stata presa in considerazione, infatti, la necessità di una terza figura neutra e incolore che garantisse due compagini diverse, perché, se rivali, sono destinate a frantumarsi comunque. Il nostro rapporto di fiducia reciproca è indiscutibile.

Come il percorso avviato che mira ad andare ben oltre un mandato amministrativo, perché è palese come sia insufficiente per i progetti a lungo termine. Infatti, ancora adesso buona parte dei risultati amministrativi odierni derivano da progetti precedenti quando gli stessi non sono stati affondati, come ci auguriamo ci siano progetti concreti, di cui non abbiamo sentore, avviati da questa amministrazione. I ruoli sono venuti spontanei, sulla base di valutazioni quali il tipo di esperienza maturata anche per l’età anagrafica, esperienze amministrative passate e i percorsi nella vita civile. Anche la composizione della lista prescinde infatti da spartizioni matematiche tra le liste precedenti, e si basa solo su valutazioni serene riguardo la valenza delle persone secondo la nostra visione, con un rinnovamento fisiologico sempre su questa linea.

La squadra è stata scelta con cura, tra persone legate da percorsi simili: amore per il paese, impegno nella vita civile, imprenditoriale, culturale, sociale, conoscenza e passione per il territorio.