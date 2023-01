COME MANTENERE AL MEGLIO LE SCARPE DA TREKKING

Come pulire e conservare le scarpe da montagna

I passaggi che riguardano il taking care delle scarpe sono semplici e si dividono in pulizia esterna, pulizia interna, asciugatura e conservazione.

Esternamente , il consiglio per una pulizia adeguata è quello di evitare i prodotti più invasivi, prediligendo una spazzola morbida e dell’ acqua tiepida . Nel caso di un utilizzo di ambiente particolarmente secco o sabbioso occorre eliminare la polvere. Per questo lavoro si possono spazzolare utilizzando un pennello oppure soffiare prima del lavaggio con dell’ aria compressa . La pulizia non vale solo per la tomaia , ma deve essere applicata anche alla suola ed a occhielli e ganci . Per i più appassionati, è possibile usare dei detergenti dedicati facilmente reperibili in commercio. Quando la pelle è ancora umida, si consiglia l’impiego di uno spray impermeabilizzante, che migliora la capacità della scarpa e ne amplia la durata nel tempo.

Verifica dello stato della calzatura

Prima di ogni uscita è bene controllare lo stato della calzatura, sia internamente che esternamente, specialmente dopo lunghi periodi di inutilizzo. Le suole in particolare, se non usate con continuità, sono soggette al processo chimico dell’idrolisi, per il quale le molecole di poliuretano che le compongono si scindono sfalciandosi. Nel caso di una scarpa datata, è bene provare a testarla a casa. Se lo stato di conservazione non è adeguatamente convincente, un’idea interessante è quella di portare una calzatura di riserva, evitando spiacevoli epiloghi di giornata.

Quando valutare la risuolatura?

Nel caso in cui si voglia procedere ad una risuolatura, è bene non rimandare troppo il lavoro. Una scarpa che versa in condizioni disastrose sarà più difficile da risuolare, con un risultato probabilmente non adeguato. Questa attività, che diminuisce sia il consumo di risorse e la produzione di rifiuti, è una scelta consapevole anche da parte dell’azienda, che deve progettare un design che consenta la riparazione. Si può accedere a questo servizio attraverso la rete di Risuolatori ufficiali o recandosi presso ad uno qualsiasi dei punti vendita SCARPA, scopri di più nella pagina long-life design.