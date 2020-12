COME FARE MEZZINA O PANCETTA

COME FARE MEZZINA O PANCETTA



Mezzina, deriva da mezzena, parte centrale del ventre del maiale, è la stessa cosa che pancetta.



Tagliato il pezzo di carne dal maiale con la sua cotenna si appende al fresco per una notte, poi si cosparge con abbondante sale grosso, si massaggia e si mette su un piano inclinato a far perdere eventuale umidità e si lascia “prendere” sale per uno o due giorni a seconda della grossezza.



Trascorso questo tempo si pulisce bene dal sale grosso, poi si condisce con sale fine, pepe macinato, aglio pestato, noce moscata e cannella in polvere in ragione di 20 gr di sale per kg e pepe abbondante il resto delle spezie a piacere a seconda delle ricette familiari o dei norcini.



Si lascia riposare un paio di ore, poi, se volete, mettete al centro un filetto di maiale (mezzina coppata) anch’esso condito, ma anche nò se la mezzina è sufficientemente magra a gusto vostro.

Ora la arrotoliamo e la leghiamo ben stretta in molti punti (una legatura ogni due dita circa), poi và appesa a stagionare per una quarantina di giorni (secondo la ricetta in mio possesso).

La stagionatura andrebbe fatta in locali molto freschi e aereati, l’aria di collina e di montagna è l’ideale, si formerà anche una patina bianca sulla cotenna è una muffa ma attenzione deve essere bianca e leggera per una corretta stagionatura.



Si può anche affumicare volendo, la si fà con legno aromatico per cinque giorni.

fonte ezio lucchesi