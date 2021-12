Come fare il ragù di carne

Iniziate pulendo le verdure per il soffritto, e tritatele finemente al coltello. Mettetele poi in una pentola capiente con un giro generoso di olio extravergine di oliva e fate soffriggere dolcemente, a fuoco medio, per circa 8 minuti, rigirando di tanto in tanto.

Unite le due carni macinate e lasciate rosolare lentamente per altri 10-15 minuti, mescolando di tanto in tanto. Questo passaggio è molto importante perché la carne deve rilasciare i suoi succhi e asciugarsi. Solo dopo, quindi, potete versare il vino e lasciare che evapori bene.

A questo punto coprite con la passata di pomodoro e aggiungete anche due bicchiere di acqua. Salate, mescolate e mettete il coperchio semi chiuso, abbassate la fiamma al minimo e lasciate cuocere lentamente per circa 2 ore. Se vi piace potete aggiungere al ragù due foglie di alloro.