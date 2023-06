Come fare dei fiori di zucca fritti, croccanti e golosissimi

In pizzeria insieme a supplì e mozzarella in carrozza, ma anche in una cena a base di pesce, con un fritto misto come protagonista, i fiori di zucca sono molto amati perché rendono sfiziose molte ricette. In primavera è facile trovarli freschi, venduti in mazzetti e in quel caso è una buona idea farne una scorta. Si possono preparare in vari modi: potete tagliarli a listarelle e condirli con olio e aceto per una gustosa e fresca insalata estiva, metterli su una pizza insieme alle alici, oppure sulla pasta, usarli per fare una frittata oppure cuocerli al vapore. Ma tra le tante modalità di cottura noi oggi ci soffermiamo sulla più sfiziosa, quella che sicuramente prende per la gola tutti. Vedremo infatti come fare i fiori di zucca fritti, partendo dalla pulizia, per poi passare alla farcitura e infine alla cottura che sarà in due modalità: fritta e in friggitrice ad aria.

Come preparare i fiori di zucca

La prima cosa da fare è controllare che siano freschi: devono avere un colore brillante ed essere abbastanza aperti. Se al contrario vi accorgete che sono chiusi e scuri, probabilmente sono già vecchi.

Una volta a casa, dovete pulirli: togliete le piccole foglioline alla base, apriteli delicatamente per poi privarli del pistillo e dei filamenti interni, che potrebbero dare un sapore amarognolo. Fate particolare attenzione, in caso vogliate farli ripieni, a non rompere la corolla.

A questo punto lavateli con la sola acqua e asciugateli delicatamente con un canovaccio pulito o con un po’ di carta da cucina, sia all’interno che all’esterno. Terminata questa operazione potete procedere con la preparazione vera e propria.

La farcitura

Sulla farcitura ci si può sbizzarrire e prepararla seguendo i propri gusti. La versione classica dei fiori di zucca prevede l’uso di alici e mozzarella. In questo caso abbiate cura di sgocciolare il latticino prima, in modo che perda l’eccesso di liquido, che andrebbe a compromettere la croccantezza della pastella.

Un’altra golosa idea è quella di farcirli con la ricotta, da sola o con un pezzetto di prosciutto o magari di speck per dare un po’ di sapidità…

Avete mai provato a farcire i fiori di zucca con la burrata? Mettete un cucchiaino dentro prima di procedere a rivestirli con la pastella e, se volete stupire i vostri ospiti, provate ad aggiungere anche qualche goccia di olio al tartufo: sarà un’esplosione di sapore.

La pastella

Dopo averli farciti con il condimento che più vi piace, preparate una pastella e procedete con la cottura che può essere in olio, al forno, in friggitrice ad aria.

Per una buona frittura dei fiori di zucca si possono fare diversi tipi di pastella.

pastella all’acqua : in una ciotola mescolate acqua e farina fino a creare un composto liquido e privo di grumi. Immergete i fiori e friggeteli subito nell’olio caldo.

: in una ciotola mescolate acqua e farina fino a creare un composto liquido e privo di grumi. Immergete i fiori e friggeteli subito nell’olio caldo. pastella con il lievito : c’è anche chi, alla classica farina con acqua, aggiunge un pizzico di lievito. In questo caso è indispensabile un riposo in frigo di almeno 30 minuti. Il risultato che si ottiene in questo modo è una vera e propria corazza croccante.

: c’è anche chi, alla classica farina con acqua, aggiunge un pizzico di lievito. In questo caso è indispensabile un riposo in frigo di almeno 30 minuti. Il risultato che si ottiene in questo modo è una vera e propria corazza croccante. pastella con l’uovo : tra gli amanti del fritto c’è chi proprio non riesce a rinunciare al sapore dell’uovo. In questa versione, una volta sbattuto, viene mescolato con un po’ di acqua frizzante e con la farina. Impastate tutto accuratamente per evitare la formazione di grumi e immergete i fiori fino a creare un sottile “vestito”.

: tra gli amanti del fritto c’è chi proprio non riesce a rinunciare al sapore dell’uovo. In questa versione, una volta sbattuto, viene mescolato con un po’ di acqua frizzante e con la farina. Impastate tutto accuratamente per evitare la formazione di grumi e immergete i fiori fino a creare un sottile “vestito”. pastella alla birra: per rendere più croccante e saporita la pastella potete sostituire l’acqua con la birra. Anche in questo caso vi suggerisco di far riposare i fiori per almeno mezz’ora in frigorifero.

La cottura

Terminata la preparazione della pastella, non ci resta che friggere! Già perché il metodo classico, e sicuramente più gustoso, è quello che prevede la cottura in olio bollente. Per friggere i fiori di zucca scaldate olio di semi, o d’oliva in una casseruola.

Per verificare che sia al giusto punto di cottura posizionate un bastoncino di legno in verticale: se intorno si formano delle bollicine significa che l’olio è pronto; in caso contrario dovete aspettare ancora qualche minuto. Un’altra prova che potete fare è mettere un po’ di pastella nell’olio: se sale a galla piena di bollicine, siete pronti per friggere.

Non cuocete troppi fiori tutti insieme: meglio farne 3 o 4 alla volta, perché altrimenti la temperatura dell’olio si abbasserebbe e l’effetto croccantezza sarebbe compromesso. Fate roteare i fiori usando due cucchiai – mai una forchetta: potreste bucarli facendo fuoriuscire il ripieno. Appena saranno dorati, sollevatevi con un mestolo forato e adagiateli su un piatto rivestito di carta assorbente da cucina. Salateli dopo averli cotti tutti e serviteli caldi.

L’alternativa alla classica frittura è la friggitrice ad aria, un elettrodomestico che sta prendendo sempre più piede e che consente di avere degli ottimi risultati utilizzano pochissimo olio. Con questa cottura, infatti, sarà sufficiente spruzzarne pochissimo e poi avviare l’elettrodomestico. Anche in questo caso vi suggerisco di non eccedere con la quantità di fiori: devono essere sistemati sulla griglia, distanziati, in modo che l’aria passi in maniera uniforme. Se dovete fare più cotture, perché ne avete un gran numero, vi suggerisco, al termine dell’ultima infornata, di metterli tutti di nuovo dentro il cestello per un paio di minuti, in modo da portarli a tavola tutti caldi e fragranti.