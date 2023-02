Come eravamo: LA SPORTA DI PAGLIA.

Una volta non esistevano borse o sacchetti di plastica, ma si riponevano i prodotti della spesa nella “sporta ” di paglia o di vimini, costruite in molteplici laboratori artigianali un po’ in ogni regione.

Da noi erano rinomate quelle di Villanova di Bagnacavallo, fatte con la Paviera, la canna palustre che cresce spontanea dell’area del Delta del Po. Prima che il progresso imponesse le sue regole di mercato e la relegasse in una sfera poco redditizia e non competitiva, la lavorazione della paglia e delle erbe spontanee palustri intrecciate per costruire una varietà di oggetti di uso comune ,dava lavoro a molte donne in Lombardia, in Emilia, Toscana e Marche…I cappelli e le sporte per la spesa erano tra gli oggetti più richiesti….