COME DIRE :” CODA DI PAIA?!” EBBENE SÌ. .. di Bertieri Yamila consigliere comunale a Borgo a Mozzano.

NESSUNA ASSURDITÀ è stata ESPRESSA SUI LAVORI DI GAIA A DIECIMO E DEZZA ma, VERITÀ che a quanto pare fa male, perché ribadisco che il Comune non ha informato ma, chi lo ha fatto è stata GAIA e il voler ribadire l’incontrario è veramente “un’affermazione che si commenta da sola…” ma, fortunatamente i CITTADINI NE SONO A CONOSCENZA e l’episodio avvenuto a CHIFENTI NE È UNA RIPROVA.

Inoltre le nostre interpellanze non sono sul modello di Cetto Laqualunque ma, SI BASANO SU DI UN CHIARO MODELLO DI SEGNALAZIONE DEI CITTADINI E DIETRO AD OGNI SEGNALAZIONE VI È FORSE UN DISAGIO O UN BISOGNO (non ci meravigliamo quindi che il PRIMO CITTADINO non lo voglia capire…non accetta ne CONSIGLI NE CRITICHE COSTRUTTIVE ) e quindi non ci meravigliamo se ad oggi 19 GIUGNO non è stata messa in sicurezza un’area con tanto di segnalzione del 24 MARZO IN CUI ABBIAMO CHIESTO UN INTERVENTO IN VIA DELLE LOGGE- Borgo a Mozzano, PER UN PALAZZO CHE SITUATO SU DI UNA VIA PUBBLICA, sta perdendo del materiale (eppure il dispositivo penale in materia di “incolumità pubblica” è chiaro)….il sindaco versante PD, ha perso l’ennesima occasione per stare zitto.

Stamattina abbiamo attaccato sulla chiusura dell’infopint al Ponte del Diavolo perché ad oggi è CHIUSO …cosa c’entra che se “non fosse stato per questa amministrazione quella struttura non esisterebbe. Infatti, nel 2014 prima e lo scorso anno in una veste rinnovata, è stata per nostra espressa volontà che quello spazio, in un luogo così strategico, svolge un ruolo importante per il turismo di tutta la Valle”?

Ripeto: “AD OGGI È CHIUSO “!

PURE NOI SAPPIAMO CHE :” come ogni anno, per la stagione estiva, il punto informazione sarà aperto su mandato dell’Unione del Comuni, che è alla guida del turismo sui nostri territori. Forse la procedura di affidamento, per partire a breve con il servizio ed arrivare, come gli altri anni, alla fine dell’estate” forse dove essere attuata prima..?!

Sappiamo bene che li vi é stato “il restaurato il Ponte, un evento epocale, abbiamo coinvolto rafting ed altre attività attrattive, abbiamo realizzato, appunto, il nuovo infopoint ed a breve vi interverremo anche grazie a fondi del Pit. ..”

RIPETO MOTIVO IN PIÙ PER FAR SI CHE OGGI L’INFOPOINT FOSSE APERTO.

Di che occasione mancata parla la Lega!?

L’OCCASIONE MANCATA DI CUI NOI PARLIAMO È QUELLA DEL PD, OGGI LI VI FARÀ SOSTA UN ALTRO RADUNO E IL PUNTO INFORMATIVO È CHIUSO, senza contare turi già nelle prime ore del mattino erano a visitare il “restaurato Ponte del Diavolo” molte persone. …

Forse avrebbe fatto lui a rimanere in silenzio, dal momento che davvero non sa di che cosa parla….e se tenere tutto chiuso proprio quando i turisti sono in giro, scusatemi la battuta:’ NON È CERTO UNA VISIONE DEL FUTURO ” e quindi certo che serve a contatto con il fiume, “una benedizione con l’ampolla in stile Po” com il primo cittadino ha affermato, anzi con questo modo di pensare credo che ne serve anche più di una: vi è un distaccamento dalla realtà anni luce!!

Il dire:'” Anche quest’anno, grazie al lavoro dell’amministrazione da noi guidata il nostro monumento per eccellenza avrà un idoneo luogo di accoglienza e di informazione turistica”….è giusto MA OGGI INTANTO È CHIUSO.

Sorridiamo SI perché in effetti quando qualcuno ha la coda di PAIA di spropositi se ne leggono tanti.

Ah….ogni volta che i cittadini ci chiameranno noi segnaliamo, forse il primo cittadino deve occuparsi di come risolvere non di quante interrogazione o interpellanze vengono fatte e se sono TROPPE io una domanda me la porrei.