Come consigliere regionale vorrei partire dalle persone e dai loro bisogni. L’ho sempre fatto nella mia vita.

Come consigliere regionale vorrei partire dalle persone e dai loro bisogni.

L’ho sempre fatto nella mia vita.

Voglio una politica fatta di valori, di idee, di cose concrete per i cittadini. Una politica che parli al cervello e non alla pancia e che si faccia strada sulla scia dei risultati e non cavalcando la paura e la rabbia.

(La foto è mia 😊)

mario puppa