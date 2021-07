Come conservare i fagiolini: trucchi e ricette infallibili per averli a disposizione tutto l’anno

Tempo di fagiolini! Dalle conserve al congelatore, i migliori modi per fare scorta e averli a disposizione tutto l’anno

I fagiolini possono essere conservati in salamoia, congelati e disidratati per averli a disposizione sempre, ogni volta che lo desideri. Ecco le nostre ricette e tecniche preferite per conservare i fagiolini. (Leggi anche: Come coltivare i fagiolini)

Sbollentare e congelare i fagiolini

Sbollentare e congelare i fagiolini è uno dei modi migliori per conservarli; infatti, i fagiolini surgelati hanno più nutrienti di quelli in scatola.

Sbollentarli velocemente in acqua calda, prima di congelarli, assicura che manterranno una consistenza e un colore eccezionali. Per evitare che si attacchino, ti consigliamo di disporli su una teglia ben distanziati e riporli in freezer per 1 o 2 ore; dopo di che, trasferiscili in un contenitore o un sacchetto per congelare gli alimenti e riponi di nuovo in freezer.

Ecco come preparare i fagiolini:

Metti una pentola d’acqua sul fuoco e inizia a portarla a bollore. Avrai bisogno di circa un litro d’acqua per ogni chilo di fagiolini.

Prepara una grande ciotola di acqua ghiacciata, dove inserire la tua verdura per il bagno di ghiaccio.

Lava bene i fagiolini in acqua fredda e scolali.

Spezza o taglia le estremità dello stelo. Se i fagiolini sono filamentosi, togli i fili rompendo l’estremità del gambo e tirandola verso il basso.

A seconda della lunghezza, puoi scegliere di lasciarli interi o tagliarli a metà.

Dopo aver preparato i fagiolini, inseriscili nella pentola di acqua bollente un po’ alla volta.

Lasciali cuocere per tre minuti e poi scolali icon uno scolapasta. In alternativa, puoi cuocerli a vapore per tre minuti anziché bollirli.

Una volta cotti, trasferiscili immediatamente nella ciotola dell’acqua ghiacciata. Questo impedisce al calore residuo di continuare a cuocerli e ne preserva il colore verde.

Lascia i fagiolini nell’acqua ghiacciata per tre minuti.

Trasferiscili nuovamente nello scolapasta e lasciali scolare bene per qualche minuto.

Dopo aver cotto i fagiolini, puoi procedere con il congelamento, ecco come:

Distribuisci i fagiolini sbollentati, raffreddati e scolati in un unico strato su una teglia. Non lasciare che i fagioli si sovrappongano o si tocchino.

Congela per una o due ore.

Trasferisci i fagiolini surgelati in sacchetti o contenitori per congelatore ed etichettali con la data.

I fagiolini surgelati si conservano per un anno; sono sicuri da mangiare anche dopo, ma la loro qualità col tempo diminuisce.

(Leggi anche: Fagiolini: le 10 ricette più buone per valorizzarne i benefici)

Come usare i fagiolini congelati

Non è necessario scongelare i fagiolini surgelati prima di cuocerli. Aggiungili così come sono a fritture, zuppe e altri piatti. Quando si utilizzano in una ricetta, il consiglio è di sottrarre i tre minuti in cui i fagiolini sono stati sbollentati dal tempo totale di cottura.

Fagiolini in salamoia

I fagiolini in salamoia sono fantastici da mangiare direttamente dal barattolo, sono ottimi anche tritati e aggiunti ad altri ingredienti, come i pomodori per un’insalata ricca e gustosa.

Ingredienti:

1 kg di fagiolini

5 tazze di acqua

5 tazze di aceto

4 cucchiaini di semi di senape

4 cucchiaini di semi di aneto

8 spicchi di aglio

q.b di sale

q.b di peperoncino

Procedimento:

Sterilizza i barattoli e tienili nell’acqua calda fino al momento di riempirli.

Riempi d’acqua una pentola capiente e porta a bollore.

Nel frattempo monda e lava accuratamente i fagiolini. Taglia la verdura a pezzi per riempire i vasetti.

Inserisci i fagiolini nei barattoli sterilizzati e caldi.

Aggiungi il peperoncino, i semi di senape, i semi di aneto e gli spicchi d’aglio in ogni vasetto.

In una pentola capiente, portare a ebollizione l’aceto, l’acqua e il sale.

Versare il liquido bollente sui fagioli, lasciando 1/2 pollice di spazio.

Pulisci i bordi con un panno pulito e umido o un tovagliolo di carta.

Chiudi con i coperchi senza stringere troppo.

Metti i vasetti nella griglia per inscatolamento e immergili nell’acqua bollente.

Se l’acqua non arriva ad almeno 1 pollice sopra i barattoli, aggiungi altra acqua calda.

Quando l’acqua torna a bollire, copri la pentola e fai bollire dolcemente per 5 minuti.

Togli il coperchio e lascia riposare per 5 minuti.

Rimuovi i barattoli dal contenitore e disponili su una griglia o su un panno e lasciali raffreddare. Non inclinarli, stringerli o capovolgerli. Dopo 24 ore, controlla i barattoli per assicurarti che siano sigillati, puliscili e inserisci l’etichetta con la data. Conserva il tutto in un luogo fresco e buio.

Fagiolini essiccati

I fagiolini essiccati all’aria sono un modo di conservarli molto antico. Si tratta di una tecnica che vale la pena provare, perché una volta essiccati si conservano per lungo tempo e il sapore dei fagioli reidratati e cotti è abbastanza buono. (Leggi anche: Tempo di asparagi! Come conservarli per averli a disposizione tutto l’anno)

Questa ricetta facile, richiede un processo di sbollentamento rapido e una certa abilità per il cucito, poiché occorre forare i fagiolini uno alla volta per appenderli a un filo. Anche se sbollentare i fagiolini prima di asciugarli non è essenziale, aiuta a preservare meglio il colore; se non vengono sbollentati, invece, tendono a scurirsi man mano che si asciugano.

Ecco come fare e tutto ciò che ti occorre.

Ingredienti:

1 kg di fagiolini

Ciotola di acqua ghiacciata

Ago da ricamo grande

Spago da cucina o filo interdentale non cerato e non aromatizzato

Procedimento:

Lava i fagiolini.

Stacca le estremità dello stelo.

Porta a ebollizione una grande pentola d’acqua.

Aggiungi i fagiolini e lasciali nell’acqua bollente per 3 minuti.

Scola in uno scolapasta e trasferisci subito in una ciotola di acqua ghiacciata per evitare che si cuociano ulteriormente.

Lasciali in acqua fredda per 3 minuti, poi scolali di nuovo.

Infila un ago grande con spago da cucina o filo interdentale non cerato e non aromatizzato in ogni fagiolino, perforandolo con l’ago a circa un pollice da entrambe le estremità.

Per fissare il primo fagiolo, fai passare la corda, lasciando un’estremità e con la stessa fai un nodo.

Continua a infilare i fagiolini, lasciando un piccolo spazio tra di loro in modo che l’aria possa raggiungere tutte le superfici.

Quando ti avvicini alla fine del filo, rimuovi l’ago e fai un nodo attorno all’ultimo fagiolino.

Appendi i fagiolini infilati in un luogo asciutto con una buona circolazione d’aria. Quando saranno completamente asciutti, si saranno ridotti notevolmente di volume e avranno una consistenza a metà tra il coriaceo e il fragile. Ci vorrà circa 1 settimana, ma alcuni preferiscono lasciarli essiccare anche per 3-4 settimane. (Leggi anche: Come pulire i fagiolini)

Trasferisci i fagiolini secchi in barattoli asciutti o contenitori per alimenti e conservali in un armadietto fresco e al riparo dalla luce.