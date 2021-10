Come cambia il traffico per Lucca Comics per l’accesso al centro storico dal 29 ottobre al 1 novembre:

Come cambia il traffico per #LuccaCG21 per l’accesso al centro storico dal 29 ottobre al 1 novembre: Porta San Pietro chiusa al traffico veicolare dalle 9:00 alle 20:00 da venerdì 29 ottobre a lunedì 1 novembre. Il varco ZTL di via Carrara in questi periodi sarà spento per consentire l’uscita dei veicoli senza permesso dalla zona. Porta Sant’Anna e Porta Santa Maria resteranno accessibili per raggiungere i parcheggi a pagamento fino all’esaurimento posti. Gli agenti della Polizia Municipale potranno quindi interrompere l’ingresso ai veicoli. I residenti potranno sempre entrare nel centro storico. via dei Bacchettoni sarà trasformata integralmente in un senso unico direzione sudnord con uscita da Porta San Iacopo. In piazzale Boccherini 8Porta Sant’Anna) i pedoni per attraversare la circonvallazione dovranno utilizzare esclusivanente il sottopasso di viale Catalani. L’attraversamento pedonale fra viale Luporini e piazzale Boccherini sarà chiuso.