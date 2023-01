Comandante Polizia Municipale assolto da accuse di corruzione e induzione indebita

ALTOPASCIO – Nel processo che vedeva il comandante dei Vigili Urbani di Altopascio Italo Pellegrini accusato di corruzione e induzione indebita, il Gup del tribunale di Lucca Simone Silvestri lo ha assolto perche’ il fatto non sussiste. Per l’accusa dal 2017 al 2018, Pellegrini avrebbe monopolizzato la gestione di pratiche relative a infortuni stradali per poi girarle sempre allo stesso perito dietro compenso.

Difeso dall’avvocato Florenzo Storelli Italo Pellegrini e’ stato giudicato in rito abbreviato e in questi anni e’ rimasto in servizio nel ruolo.