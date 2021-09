Coluccini torna in campo: “Proseguiamo nel percorso fatto”

MASSAROSA – “Siamo caduti ma ci siamo rialzati per correre ancora”. Con queste parole l’ex sindaco di Massarosa Alberto Coluccini ha salutato i sostenitori e candidati alla presentazione delle liste avvenuta presso Tenuta Mariani a Massaciuccoli.

A sostenerlo, dopo il crollo della giunta causato dalla dimissioni in massa dei consiglieri della ex maggioranza e di minoranza, è la sua storica lista Massarosa Civica insieme a Fratelli d’Italia e a Cambiamo! di Toti con i loro leader locali. Coluccini riparte da quanto fatto nei suoi due anni da sindaco, a partire dal doloroso passaggio del dissesto finanziario, dal quale – secondo lui – il Comune non uscirà prima di cinque anni.

Sull’ipotesi di un ballottaggio con il sostegno dell’altro candidato di centrodestra Carlo Bigongiari, serafico il commento dell’ex sindaco.

fontenoitv