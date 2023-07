colto da malore soccorso dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti alle ore 15:10 nel comune di Tavarnelle Val di Pesa nelle vicinanze della Chiesa di San Paolo, per la ricerca di una persona dispersa.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno iniziato la ricerca della persona, che è stata nel giro di pochi minuti individuata su una strada secondaria. Si tratta di un uomo colto da malore durante un’escursione a piedi. I Vigili del fuoco hanno immediatamente soccorso l’uomo con le attrezzature sanitarie in dotazione e monitorato i parametri vitali, in attesa dell’arrivo del personale sanitario. L’uomo è stato infine stabilizzato e ospedalizzato con l’elicottero Pegaso.