COLTO DA MALORE NEL BOSCO – SALVATO DA PEGASO

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti alle ore 14:15 nel comune di Reggello in Secchieta, per soccorrere un uomo di 90 anni che si trovava con i familiari in cerca di funghi, colto da malore in zona impervia.

I Vigili del fuoco hanno raggiunto il punto GPS rintracciato tramite la chiamata di soccorso al NUE 112, con il personale sanitario del 118 giunto con una ambulanza, dove è stato collocato su una barella toboga e trasportato dai Vigili del fuoco in una zona idonea al recupero dal verricello dell’elicottero Pegaso. Per consentire la manovra di recupero in sicurezza, si è reso necessario abbattere alcune piante.