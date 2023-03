COLTO DA MALORE MUORE NELLA PROPRIA VETTURA

per uomo di 70 anni deceduto in auto, probabilmente per un malore, in località Martino a San Martino in Freddana,

nei pressi del Bar Sport. L’uomo è finito contro un’altra auto.

I sanitari dell’automedica di Lucca hanno constatato l’avvenuto decesso.