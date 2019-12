E’ morto all’età di 58 anni, colpito da infarto fulminante a Pietrasanta il fatto e’ accaduto ieri sera in via g. garibaldi

ai sanitari giunti sul posto, non è restato che constatare il decesso per cause naturali

Vana è stata la corsa dei soccorritori nell’abitazione dell’uomo. Per lui, forse colpito da un arresto cardiaco, non c’è stato niente da fare. Al medico non è restato che constatare il decesso per cause naturali