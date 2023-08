Colpo nella notte alla Conad di Via Fratti; i banditi fuggono con 1000 euro

VIAREGGIO – Dopo avere messo a segno nelle notti scorse due furti in supermercati a Massarosa e Pietrasanta stessa sorte è toccata poco prima delle tre fra sabato e domenica alla Conad in via Fratti a Viareggio.

Banditi travisati hanno forzato la porta centrale ed anche se è entrato in funzione il sistema di allarme sono entrati all’interno ed hanno portato via il fondo cassa. Sul posto personale della Vesuvio e della polizia per le indagini.