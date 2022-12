Colpo in pieno centro in un negozio: via abiti e fondo cassa

Colpo in pieno centro in un negozio: via abiti e fondo cassa LUCCA – Tagliano la saracinesca del negozio e rubano il fondo cassa e alcuni capi d’abbigliamento. Il furto è stato messo a segno intorno all’una di notte in pieno centro storico a Lucca, all’outlet Milani di Via Mordini ed è stato scoperto in mattinata dalla proprietaria, che all’orario di apertura ha trovato la serranda spaccata e il negozio completamente sottosopra. fonte noitv