Colori regioni, ecco il quadro aggiornato

5 marzo 2021 – Tra il 10 e il 23 febbraio l’indice Rt medio, calcolato sui casi sintomatici, ha raggiunto quota 1,06 (range 0,98– 1,20), in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno per la prima volta in sette settimane. Sono i numeri principali dell’epidemia in Italia emersi dal monitoraggio settimanale dell’ISS: in base a questi dati alle regioni è stato assegnato il colore che varrà a partire da lunedì (e non più da domenica come accaduto in questi ultimi mesi). Ricordiamo che le regioni che passano da giallo ad arancione o da arancione al rosso devono attendere solitamente 2 settimane per la de-escalation (ovvero il ritorno al colore più basso), mentre l’escalation (l’assegnazione ad un colore di maggiore emergenza) ha tempistiche più rapide per contenere meglio il virus.

Ricordiamo che si collocano in zona gialla le regioni con Rt inferiore a 1, in arancione (Rt pari o superiore a 1 ma inferiore a 1,25) e rossa (Rt pari o superiore a 1,25). L’Istituto superiore di Sanità ha fatto sapere che nella settimana di monitoraggio (dal 22 al 28 febbraio) l’incidenza è cresciuta fino ad arrivare a 194,87 casi per 100mila abitanti, restando lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e del tracciamento dei loro contatti. Il target per uscire dalle zone con limitazioni è fissato a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

Dati che purtroppo confermano la trasmissione del virus accentuata anche dalla presenza delle varianti anche sul territorio italiano, come fotografato nei giorni scorsi dall’indagine lampo dell’ISS. Tra le Regioni dove la variante circola di più, l’Umbria rimane zona arancione seppur con zone rosse locali, mentre le Marche sono passate in zona arancione con la provincia di Macerata e quella di Ancona in zona rossa per almeno una settimana.

In arancione, oltre all’Umbria e alle Marche, Abruzzo, Piemonte, Toscana, Provincia autonoma di Trento, Umbria, ma anche Friuli Venezia Giulia e Veneto. Alle due Regioni già rosse, Basilicata e Molise, si aggiungono la Campania su decisione del governatore Vincenzo De Luca, e l’Emilia-Romagna, su decisione del presidente Bonaccini. La Lombardia si trova in zona arancione rafforzata, mentre l’unica Regione in zona bianca rimane la Sardegna.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% vs 24% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in aumento da 2.146 (23/02/2021) a 2.327 (02/03/2021). Allo stesso modo anche il numero di persone ricoverate in aree mediche è in aumento, passando da 18.295 (23/02/2021) a 19.570 (02/03/2021). Vediamo nel dettaglio la situazione regione per regione.

Ecco tutte le ultime informazioni sul colore imposto alle regioni.

L’Italia a colori Regione per Regione

L’Abruzzo rimane arancione dopo aver già messo in lockdown il comune di Atelena, in provincia de L’Aquila, e dieci comuni in provincia di Chieti: Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina. Secondo l’ultimo quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo e relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 0,96. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 473. Nella regione attualmente ci sono 651 ricoverati con sintomi, 85 in terapia intensiva.

La Basilicata resta in zona rossa fino al 15 marzo. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 1,16. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 271. Nella regione attualmente ci sono 97 ricoverati con sintomi, 10 in terapia intensiva.

La Calabria era e rimane in zona gialla per la sesta settimana. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 0,81. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 129. Nella regione attualmente ci sono 202 ricoverati con sintomi, 21 in terapia intensiva.

La Campaniapassa in zona rossa per decisione del governatore Vincenzo De Luca. Nelle ultime settimane, purtroppo, si è osservato un aumento costante dei casi, anche a causa della diffusione delle varianti del virus. “Siamo ormai in zona rossa perché il livello di contagio non si può più reggere. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali“. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 0,96. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 465. Nella regione attualmente ci sono 1.357 ricoverati con sintomi, 140 in terapia intensiva.

Emilia Romagna (↑)

L’Emilia-Romagna ha dati da zona arancione secondo l’ISS, ma oggi il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, seguendo l’esempio della Campania, ha deciso di far passare l’intera regione in zona rossa a partire da lunedì 8 marzo, estendendo così a tutto il territorio le misure restrittive già in vigore per tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e quelli della provincia di Modena.

Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 1,13. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 608. Nella regione attualmente ci sono 2.600 ricoverati con sintomi, 259 in terapia intensiva.

Friuli Venezia Giulia (↑)

Il Friuli Venezia Giulia passa in zona arancione, come anticipato dal governatore Massimiliano Fedriga: “L’ingresso in zona arancione dall’8 marzo è riconducibile non tanto all’indice Rt quanto al repentino e vistoso aumento dei contagi nel nostro territorio regionale che ci colloca a rischio alto“. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 0,92. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 416. Nella regione attualmente ci sono 392 ricoverati con sintomi, 63 in terapia intensiva.

Il Lazio è in zona gialla e ci resterà anche nella prossima settimana, anche se la provincia di Frosinone, in arancione dall’inizio della settimana, rischia di passare in zona rossa.

Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 0,98. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 269. Nella regione attualmente ci sono 1.860 ricoverati con sintomi, 241 in terapia intensiva.

La Liguria rientra le regioni in zona gialla e ci rimarrà per un’altra settimana, anche se la pressione sugli ospedali inizia a farsi sentire.

Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 0,96. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 288. Nella regione attualmente ci sono 535 ricoverati con sintomi, 55 in terapia intensiva.

La Lombardia rimane in zona arancione rafforzata fino al 14 marzo prossimo, come deciso in fretta e furia il 4 marzo dal governatore Attilio Fontana. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 1,13. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 431. Nella regione attualmente ci sono 4.735 ricoverati con sintomi, 534 in terapia intensiva.

Le Marche rimangono zona arancione, anche se per la provincia di Ancona e quella di Macerata scatta la zona rossa a partire dal 6 marzo 2021. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 1,08. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 496. Nella regione attualmente ci sono 580 ricoverati con sintomi, 87 in terapia intensiva.

Il Molise resta rosso almeno fino al 15 marzo in base all’ordinanza che il ministro Roberto Speranza ha firmato dopo la conclusione del monitoraggio della scorsa settimana. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 1,66, il più alto d’Italia. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 406. Nella regione attualmente ci sono 100 ricoverati con sintomi, 21 in terapia intensiva.

Come in Lombardia, il Piemonte non passa in zona rossa, ma in zona arancione rafforzata e dovrebbe restarvi almeno fino alla metà di marzo, con ben 23 zone rosse sparse in tutto il territorio regionale. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 1,15. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 354. Nella regione attualmente ci sono 2.171 ricoverati con sintomi, 188 in terapia intensiva.

Nella Provincia di Bolzano restano in vigore le misure da zona rossa fino al 14 marzo 2021. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 0,75, tra i più bassi d’Italia. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 904. Nella Provincia Autonoma attualmente ci sono 197 ricoverati con sintomi, 36 in terapia intensiva.

La Provincia di Trento si trova già in zona arancione e ci resterà anche nella prossima settimana, con zona rossa fino al 7 marzo per i comuni di Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 1,1. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 694. Nella Provincia Autonoma attualmente ci sono 180 ricoverati con sintomi, 46 in terapia intensiva.

La Puglia si trova in zona gialla e ci rimane, anche se non è esclusa un’ordinanza del governatore per il passaggio in zona arancione e frenare l’aumento dei contagi degli ultimi giorni. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 0,93. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 316. Nella regione attualmente ci sono 1.287 ricoverati con sintomi, 162 in terapia intensiva.

La Sardegna resta l’unica regione d’Italia in zona bianca. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 0,67. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 61. Nella regione attualmente ci sono 193 ricoverati con sintomi, 23 in terapia intensiva.

In Sicilia i contagi sono sotto controllo, quindi anche per prossima settimana si resterà in zona gialla. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 0,79. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 142. Nella regione attualmente ci sono 676 ricoverati con sintomi, 118 in terapia intensiva.

La Toscana è in zona arancione e per la prossima settimana non ci saranno cambiamenti, anche se i lockdown locali sono in aumento. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 1,18. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 377. Nella regione attualmente ci sono 1.029 ricoverati con sintomi, 173 in terapia intensiva.

L’Umbria rimane arancione ma con la provincia di Perugia con misure più restrittive in vigore. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 0,79. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 431. Nella regione attualmente ci sono 436 ricoverati con sintomi, 82 in terapia intensiva.

La Valle d’Aosta è in zona gialla e vi rimarrà, anche se l’indice RT è in aumento. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 1,21. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 113. Nella regione attualmente ci sono 13 ricoverati con sintomi, 2 in terapia intensiva.

Il Veneto passerà in zona arancione, come anticipato oggi dal governatore Luca Zaia: “Siamo zona arancione. Il dato fa comprendere quanto corra velocemente l’infezione. Le proiezioni sono preoccupanti. Siamo davanti ad una mutazione del virus che è dal 43% al 100% più contagioso. Speriamo sia l’ultima“. Secondo il quadro dell’Iss aggiornato al 5 marzo 2021 relativo al periodo 10/2/2021-23/2/2021, l’indice RT è di 1,08. Nelle ultime due settimane l’incidenza rilevata ogni 100.000 abitanti è pari a 269. Nella regione attualmente ci sono 866 ricoverati con sintomi, 131 in terapia intensiva.