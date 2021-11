Colori d’autunno con i cavoli ornamentali.

Il cavolo ornamentale appartiene alla stessa famiglia delle diverse varietà di cavolo che troviamo sulle nostre tavole, ma la sua particolarità è la bellezza della pianta in se, tanto da essere usato per abbellire il giardino invernale. Si trova in diversi colori, con le foglie più o meno ricce, è adatto alla decorazione di aiuole e terrazzi, in terra o in vaso e dura a lungo sopportando anche il gelo invernale.