Mario e il suo sogno….

Mario, 62 anni, è un pittore molto talentuoso, una persona di una bontà infinita. Negli ultimi tempi, a causa della crisi, era finito a vivere per strada. Un senzatetto di Viareggio, che dormiva nella pineta davanti all’ex Ospedale Tabaracci e conosciuto da tutti.

L’Associazione Colonia Cristiana, per mezzo dei suoi volontari, Emanuele e Dina, lo aveva sistemato in pensione da pochi giorni, durante l’emergenza freddo, insieme ad altre famiglie i cui componenti hanno perso il lavoro e sono disperati. Purtroppo le sue condizioni di salute di Mario non erano buone, non mangiava, ed era fisicamente provato.

Dopo un accesso al pronto soccorso dell’Ospedale Versilia, il nefasto verdetto: un tumore terminale che gli lascia solo pochi mesi di vita. Per noi volontari un colpo al cuore, non volevamo crederci, avevamo fatto l’impossibile per farlo uscire da quella condizione che lo relegava ai margini della socieà.

Mario, nelle fredde notti in pineta, aveva una sola consolazione nella sua disperazione, dipingere!

Non potevamo rimanere indifferenti alla sua ultima richiesta, quella di poter esporre le sue opere, unico tesoro dal quale non è mai riuscito a separarsi.

È il suo ultimo desiderio e per questo ci appelliamo al buon cuore delle persone per riuscire a realizzarlo!

Vogliamo pubblicamente ringraziare l’Assessore al Sociale del Comune di Viareggio e l’Assistente Sociale che si è dedicata a Mario, così come i medici e infermieri dell’Ospedale Versilia e della Casa di Cura S.Camillo. Senza di voi non saremmo riusciti ad aiutarlo.

Se qualcuno si sente di contribuire a concretizzare il sogno di Mario, è pregato di contattare il numero 328 7185339 – Colonia Cristiana o un messaggio sulla nostra pagina.