Colonia Cristiana al fianco di un disabile che ha perso la famiglia e il suo adorato cagnolino

Un’altra missione di Colonia Cristiana è iniziata: Dina Lazzerini ed Emanuele Battella si stanno occupando di un ragazzo disabile il quale, nel giro di poco tempo, ha perso madre, padre e il suo adorato cagnolino. Il ragazzo, molto conosciuto a Lido di Camaiore, è sempre disponibile e solare con tutti. Purtroppo, è anche capitato che alcuni mascalzoni abbiano pensato bene di approfittare della sua ingenuità. Adesso al suo fianco c’è Colonia Cristiana, i suoi volontari, e tutti le persone che con le loro donazioni consentono a questa associazione di operare da molto tempo, in maniera costante e capillare, sul nostro territorio. Questa associazione rappresenta un rifugio sicuro, spesso l’unico, per molte persone in seria difficoltà, che per il resto del mondo sembrano invisibili.

Al ragazzo è stata liberata e ripulita l’abitazione dai volontari, che lo seguono da vicino e gli forniscono sostegno.