Colonia Cristiana adotta una cagnolina dalla Calabria!

Colonia Cristiana adotta una cagnolina dalla Calabria!

L’associazione sempre in prima linea al fianco dei piu’ deboli, ha deciso di compiere anche questo importantissimo passo, così, qualche giorno fa, ha fatto arrivare dalla Calabria una piccola e giovane cagnolina, la quale, appena affacciatasi a questo mondo, può già “vantare” il fatto di essere stata, suo malgrado, protagonista di un’orribile storia, una macchia indelebile che per fortuna, però, apparterrà soltanto al passato. Oltre che abbandonata a se stessa, la piccola era stata selvaggiamente picchiata, aveva un grosso trauma all’occhio, altri sulle gambe, ferite esposte piene di vermi, insomma, nessuno credeva che ce l’avrebbe fatta e, invece, i suoi aguzzini non l’hanno avuta vinta, questa volta, grazie ai volontari di un’associazione, La Zampa nel Cuore, e ai veterinari che si sono occupati di lei.

Non ci resta che augurare alla piccola una vita ricca di gioia e tenerezza e che ciò la ripaghi di tutto il male ricevuto da esseri indegni di abitare il nostro pianeta.