Colombini in nazionale e attività 2a settimana di febbraio

Continuano gli impegni con la nazionale per gli atleti della Pugilistica Lucchese. Questa volta, ad essere convocato per il ritiro degli Schoolboy che si terrà al Centro Olimpico di Formia dal 17 al 19 febbraio è Riccardo Colombini, categoria 46kg.

Entrato giusto lo scorso anno nel mondo del pugilato olimpionico, il suo palmares ad oggi annovera 8 incontri, di cui 5 vittorie, 2 sconfitte ed 1 pareggio. Il giovanissimo pugile cresciuto nel vivaio della società, dove ha accumulato un’esperienza di tutto rispetto, si prepara ora a misurarsi con gli altri Schoolboy più promettenti dello stivale, per conquistare un posto all’interno della rappresentativa italiana. Nella sua categoria di peso sono infatti stati convocati anche l’emiliano Luigi Balzano (Sempre Avanti) e il sardo Enrico Usai (Shardana Boxe & More), che gli contenderanno la maglia azzurra per i prossimi impegni internazionali, tra cui i campionati europei Schoolboy che si terranno in Slovenia ad agosto.

Proseguono gli impegni anche per gli altri pugili della Lucchese, che questo fine settimana calcheranno di nuovo il ring nel prestigioso Torneo Nepi/Etruria. Sabato 11 toccherà infatti ad Alessandro Gatti, élite 60kg, e a Leonardo Fantile, Junior 60kg, allacciare i guantoni in trasferta a Firenze, alla palestra “Giovanni Nepi”, dove affronteranno rispettivamente Cristian Gazzano (Sanremo Boxe) e Thomas Carloni (Acc. Dello Sport Livorno).

Prosegue anche l’attività della Gym Boxe, la disciplina a contatto leggero che valuta le capacità tecniche degli amatori della nobile arte, con la seconda gara del circuito amatoriale regionale che si terrà domenica 12 a Vicchio.