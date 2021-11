Collirio antiglaucoma ritirato dalle farmacie. Ecco la marca e info

La Società Mylan, ha comunicato il ritiro di tutti i lotti in corso di validità di un collirio. Nello specifico, si tratta della specialità medicinale BIMATOPROST MY*1FL 3ML0,1MG/ML – AIC 045448038. Tale decisione è stata assunta, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, in esecuzione dell’Ordinanza del Tribunale di Milano che ha disposto, in via cautelare, di sospendere le vendite del suddetto medicinale in considerazione della presunta violazione di un brevetto detenuto dalla società Allergan. L’interruzione della commercializzazione è già in vigore dal 17 novembre u.s. e le confezioni presenti sul mercato dovranno essere ritirate entro il 15 dicembre 2021.. Bimatoprost Mylan è utilizzato per ridurre la pressione oculare elevata. Questo medicinale può essere utilizzato da solo oppure insieme ad altri colliri chiamati beta-bloccanti, che servono ugualmente a ridurre la pressione nell’occhio. Per maggiori informazioni, sulle modalità di restituzione del prodotto, sono a disposizione i seguenti recapiti: numero di telefono 800959500 e-mail: ordini@viatris.com