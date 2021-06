collegamenti telefonici ed internet interrotti domani pomeriggio in concomitanza con i lavori alle linee elettriche

SERAVEZZA – collegamenti telefonici ed internet interrotti domani pomeriggio in concomitanza con i lavori alle linee elettriche

Il previsto distacco dell’energia elettrica annunciato da E-Distribuzione per domani, mercoledì 23 giugno, nel centro di Seravezza per l’esecuzione di lavori sulle linee avrà ripercussioni anche sui collegamenti telefonici ed internet degli uffici comunali. Dal primissimo pomeriggio e fino alla conclusione dell’intervento tecnico potranno infatti verificarsi problemi di connessione telefonica e di posta elettronica sia in entrata sia in uscita. La problematica interesserà tutti gli uffici – ad eccezione probabilmente del Comando di Polizia municipale –, compresi quelli temporaneamente distaccati in altre sedi. L’interruzione dell’energia elettrica è prevista nella fascia oraria 13:30-17:30 nelle vie Pancola, Berti, Bertuccio e S

ant’Antonio.