COLLECTORS NIGHT | VI edizione La notte più amata dai collezionisti

A Pietrasanta torna la “Collectors Night“, la notte più amata dai collezionisti. Sabato 10 luglio, dal tardo pomeriggio alla notte, nove gallerie d’eccellenza nel panorama italiano, tutte iscritte all’ANGAMC – Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, proporranno un florilegio di mostre dedicate a maestri storicizzati, autori internazionali e giovani promesse, offrendo un’ampia panoramica sull’arte del presente. Realizzata con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, la sesta edizione della “Collectors Night” si configura come un percorso nel centro storico di Pietrasanta, attraverso le opere d’arte selezionate da Accesso Galleria, Barbara Paci Galleria d’Arte, Futura Art Gallery, Galleria Deodato Arte, Galleria Giovanni Bonelli & LIS10 Gallery, Galleria Poggiali, Galleria Susanna Orlando, Marcorossi Arte Contemporanea, Paola Raffo Arte Contemporanea. «Sesto anno della “Collectors Night”, terzo sotto il mio coordinamento – dichiara Claudio Francesconi. Non posso che essere orgoglioso di quanto fatto in questi anni che hanno visto crescere l’evento anno dopo anno in termini di bacino di utenza. Se infatti è vero che la “Collectors Night” mantiene sempre le proprie premesse di grande qualità in termini di selezione delle proposte, e sotto la bandiera dell’ANGAMC non può che essere così, è altresì tangibile come questo evento sia entrato ormai nell’immaginario collettivo dell’estate pietrasantina come un fenomeno culturale allargato. Con grande soddisfazione registriamo la crescita delle adesioni all’evento che quest’anno conta nove gallerie partecipanti. È stato un anno molto complicato per tutti noi, con il Paese in ginocchio e l’economia abbattuta dal protrarsi dell’emergenza sanitaria, ma abbiamo tenuto duro, nessuna galleria del nostro circuito ha chiuso i battenti, ci siamo reinventati ed abbiamo trovato nuovi modi di fare comunicazione e nuove risorse per proseguire il nostro percorso. Ringraziando il Comune di Pietrasanta, che ancora una volta ci concede il patrocinio per la nostra iniziativa, tengo a sottolineare come la “Collectors Night” sia una realtà unica nel suo genere: non esiste un altro evento di questa portata che pone la figura del collezionista d’arte al centro della propria costruzione, non esiste niente di simile nel mondo, ed è forse questa la chiave del successo di una manifestazione che ogni anno raccoglie sempre più ampi consensi e sempre più grande visibilità». Accesso Galleria ( www.accessogalleria.com ) presenta, fino al 1° agosto 2021, la doppia personale degli artisti “Luca Moscariello e Kelly Robert. Guarda oltre”: un gioco percettivo che, attraverso dipinti e sculture dai colori accesi e vibranti, invita l’osservatore a guardare oltre, perché la prima impressione non è quella che conta. Barbara Paci Galleria d’Arte ( www.barbarapaciartgallery.it ) propone, dal 10 luglio al 22 agosto 2021, la bi-personale del pittore Andrea Collesano e dello scultore Nicola Lazzari. “D’Oro è il Giardino”, con testi di Margherita Loy e Francesca d’Aloja, racconta la possibilità di una comunione perfetta tra essere umano e natura, tra mondo animale e terra. Futura Art Gallery ( www.galleriafutura.com ), promotrice della mostra di Giuseppe Veneziano nei luoghi simbolo di Pietrasanta, presenta presso la propria sede, dal 10 luglio al 7 agosto 2021, “Al di là del volto”, a cura di Maria Chiara Vecchiarelli. Un progetto che pone in dialogo i collage della giovane artista belga Audrey Guttman e del maestro Jiří Kolář. Galleria Deodato Arte ( www.deodato.com ), brand internazionale d’arte contemporanea che ha da inaugurato di recente una nuova sede a Pietrasanta, presenta “Banksy for sale, in Pietrasanta”, mostra dal titolo volutamente provocatorio che conta su opere tutte certificate Pest Control tra le più significative di Banksy. Galleria Giovanni Bonelli & LIS10 Gallery (www.galleriagiovannibonelli. it / www.lis10gallery.com ) presentano, dal 10 luglio al 22 agosto 2021, “Africa Staged – L’Africa messa in scena”, a cura di Alessandro Romanini. Una mostra dedicata all’arte africana, con opere di Aboudia, Nu Barreto, Frédéric Bruly Bouabré, Gonçalo Mabunda… Galleria Poggiali ( www.galleriapoggiali.com ) propone, dal 10 luglio al 7 agosto 2021, “The morning after the deluge”, doppia personale di Goldschmied & Chiari e Fabio Viale. Le opere a parete del duo composto da Sara Goldschmied ed Eleonora Chiari sono poste in dialogo con le sculture in marmo di Fabio Viale. Galleria Susanna Orlando (www.galleriasusannaorlando.it ) festeggia i 45 anni di attività con la mostra “GRAND hotel ORLANDO”, in programma dal 10 luglio al 20 agosto 2021. Ideata dalla gallerista insieme a Nicola Santini, l’esposizione si sviluppa attraverso le opere degli artisti da tempo legati alla Galleria, unitamente ad alcune collaborazioni più recenti. ) festeggia i 45 anni di attività con la mostra “GRAND hotel ORLANDO”, in programma dal 10 luglio al 20 agosto 2021. Ideata dalla gallerista insieme a Nicola Santini, l’esposizione si sviluppa attraverso le opere degli artisti da tempo legati alla Galleria, unitamente ad alcune collaborazioni più recenti. Marcorossi Arte Contemporanea ( www. marcorossiartecontemporanea. com ) propone, dal 10 al 31 luglio 2021, una personale di Franco Guerzoni, che farà successivamente tappa a Milano, Verona e Torino. Il titolo “Ritrovamenti” allude ad un ciclo di opere degli anni Duemila, che il visitatore è invitato a riosservare ad una diversa distanza temporale. Paola Raffo Arte Contemporanea ( www.paolaraffo.it ), in linea con il suo lavoro iniziale, torna a rileggere la scultura presentando, dal 10 luglio al 1° agosto 2021, la mostra di Silvio Santini, “Marble strips”, a cura di Paolo Emilio Antognoli. In esposizione, sculture aniconiche e “Canneti” di marmo nero che trasformano la Galleria in un giardino segreto. I collezionisti, muniti della mappa del circuito, potranno percorre le strade della città, visitando le nove esposizioni, espressione dei singoli percorsi di ricerca. www.legalleriedipietrasanta. com, www.facebook.com/ collectorsnight, www. instagram.com/collectorsnight. Per informazioni ed approfondimenti: info@legalleriedipietrasanta. com ***

