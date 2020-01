COLLE DI COMPITO – BOOM DI ADESIONI AL CORSO GRATUITO DI ‘ESPERTO APISTICO’ AL CENTRO CULTURALE ‘LE MACINE’

Cinque gli incontri in programma a partire dal 17 gennaio

Boom di iscrizioni per il corso gratuito di ‘Esperto apistico’ promosso da Anci Toscana in collaborazione con Toscana Miele, Comune di Capannori e Piana del Cibo, finanziato dal PSR Regione Toscana (sottomisura 1.1) che prenderà il via venerdì 17 gennaio al Centro culturale ‘Le Macine’ di colle di Compito. Alla luce dell’alto numero di adesioni gli organizzatori stanno pensando di organizzare un eventuale seconda edizione del corso.

Il corso, della durata complessiva di 20 ore, si articolerà in 5 incontri ed è rivolto a imprenditori agricoli/forestali toscani e amministratori pubblici e dipendenti pubblici del territorio toscano.

“Ci fa molto piacere essere stati scelti per ospitare questo corso che ha al centro un prodotto importante come il miele e che ben si inserisce all’interno del percorso di valorizzazione dei prodotti locali portato avanti dalla ‘Piana del Cibo’ – afferma l’assessore al distretto dell’economia civile, Francesco Cecchetti -. Ben volentieri mettiamo a disposizione la sede del centro le Macine, un luogo della comunità e della cultura contadina che ben si presta ad accogliere questa iniziativa. Esprimo soddisfazione per il grande numero di adesioni che testimonia l’interesse per questo argomento”.

Fin da ora è possibile inviare manifestazioni d’interesse per partecipare ad una eventuale seconda edizione del corso in ‘Esperti apistici’ inviando una mail all’indirizzo coltiviamiolamontagna@ ancitoscana.it. Per informazioni tel 055. 0935293.