COLDIRETTI LUCCA, “SAPORI DI CAMPAGNA” APRE MERCATO E-COMMERCE A PICCOLI AGRICOLTORI E DIVENTA PIATTAFORMA DI QUALITA’ ANCHE PER HOTEL, RISTORANTI ED AGRITURISMI

I prodotti contadini dal campo alla tavola con un click. “Sapori di Campagna” spalanca le porte del mercato e-commerce agli agricoltori della provincia di Lucca e Massa Carrara mettendogli a disposizione un vero e proprio negozio online dove proporre le produzioni di filiera corta di eccellenza, sicure e tracciate ed una piattaforma logistica modernissima destinata alla fornitura degli agriturismi ma anche di ristoranti, hotel, stabilimenti balneari e strutture ricettive della regione. Vino, olio, confetture, pasta, trasformati ma anche freschi come frutta e verdura fino ai prodotti naturali per la casa che arriveranno direttamente a casa all’interno di un packaging sostenibile studiato per rispettare l’ambiente. Dopo due anni di gestazione, studi e preparativi, “Sapori di Campagna” è finalmente diventata realtà con l’inaugurazione giovedì 3 agosto alla presenza del presidente ed ideatore della nuova struttura, Cristiano Genovali, del sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, del presidente di Coldiretti Lucca, Andrea Elmi e del presidente di Coldiretti Massa Carrara, Francesca Ferrari, del direttore regionale di Coldiretti, Angelo Corsetti e del direttore provinciale, Francesco Cianciulli, il segretario generale della Camera di Commercio Toscana Nord, Cristina Martelli che ha sostenuto il progetto in fase di avvio con la Camera di Commercio Lucca.

C’è la regia del Consorzio Agrario di Lucca e Massa Carrara dietro la nuova creatura supportata da Coldiretti con sede a Camaiore, nell’area delle Bocchette, che punta ad aiutare concretamente le imprese agricole a vendere online, mercato che per molti agricoltori è inaccessibile principalmente per ragioni economiche e di competenze. “Sapori di Campagna è un progetto che parte dalla necessità di sostenere la crescita delle imprese agricole locali e regionali che oltre agli sbocchi tradizionali come la vendita diretta, i mercati contadini o il porta a porta, possono ora contare su un canale di vendita online per commercializzare le loro produzioni. Con Sapori di Campagna potranno avere accesso al mercato globale. – spiega il presidente, Cristiano Genovali – Le porte del nostro progetto sono aperte: il requisito per poterne usufruire l’essere un’azienda agricola. L’altro obiettivo è quello di diventare anche un punto di riferimento per gli agriturismi che per legge possono somministrare solo prodotti di origine regionale, ma anche alberghi, stabilimenti balneari e la ristorazione che vuole offrire a clienti e turisti la vera qualità contadina, sostenibile, trasparente e sicura”. Il negozio online conta già 350 prodotti in vendita esclusivamente di origine agricola e a km zero. Una ventina le aziende che sono già salite sul treno di Sapori di Campagna. La piattaforma online supporta tutti i metodi di pagamento. Nel quartier generale di Sapori di Campagna potranno essere ospitati anche BtoB ed eventi di presentazione tra aziende ed operatori.

