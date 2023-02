COLDIRETTI LUCCA, FIORI MADE IN VERSILIA PER MISS ITALIA AL 150ESIMO CARNEVALE DI VIAREGGIO

Fiori versiliesi per il bouquet dei super ospiti del Carnevale di Viareggio. Si rinnova la collaborazione tra Coldiretti Lucca e la Fondazione Carnevale in occasione della 150 esima edizione del Carnevale d’Italia che si conclude sabato 25 febbraio a Viareggio. Per il colorato bouquet di fiori destinato tra gli altri a Miss Italia Lavinia Abate, i maestri fiorai hanno selezionato varietà Made in Versilia, “fresche” e di stagione come le gerbere, il ranuncolo e l’anemone coltivato nelle serre della Versilia per esaltare il forte legame tra la kermesse di Carnevale più bella e spettacolare d’Italia e le aziende florovivaistiche del territorio. “Fiori e Carnevale vanno a braccetto. E chissà che un giorno qualche maestro carrista deciderà di dedicare un suo carro al tema dei fiori. Sarebbe molto bello. – spiega Andrea Elmi, Presidente Coldiretti Lucca – Per il florovivaismo il Carnevale è una vetrina importante, prestigiosa e di grande fascino a cui è impossibile resistere. Una collaborazione per cui ringraziamo la Fondazione Carnevale che anche quest’anno, in continuità con il passato, ci ha dato la possibilità di portare i nostri fiori sul palco. E per fortuna nessuno li ha calpestati…”. Chiaro il riferimento all’episodio di Sanremo.

