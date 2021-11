Ma non c’è migliore descrizione di questo luogo di quella di Fosco Maraini, che da qui, appena sedicenne, transitò nel 1928, in un avventuroso viaggio – con il suo amico Bernardo – alla scoperta delle Apuane (tratto dal bellissimo libro “Le Alpi Apuane” di Bruno Giovannetti – Ed. Le Lettere).

“Lasciato il pastore proseguimmo facilmente in piano per la Foce di Mosceta, e poi in discesa per un paesino il cui nome, letto sulle carte, ci aveva incantato: Col di Favilla. “Colle va bene – diceva Bernardo – ma perchè di Favilla? Che ci fosse stato qualche fenomeno vulcanico da quelle parti? Oppure il nome ricordava qualche apparizione soprannaturale? Scendi e risali, risali e scendi, finalmente scorgemmo, quasi sepolto tra giganteschi castagni, un campanile, poi comparvero dei tetti a lastre di pietra grigia, e delle case.

Il villaggio sorgeva in un punto di straordinaria bellezza, sulla cresta pianeggiante d’un monte, a quasi mille metri di quota, proprio dinanzi ai dirupi spettacolari e selvaggi del Pizzo delle Saette.

Col di Favilla, oggi tristemente abbandonato, era davvero alla fine del mondo. Per giungervi c’era un solo mezzo: il caval di San Francesco, e a larghe o lunghe dosi. A ogni modo lì trovammo calda e cordiale accoglienza presso una vedova del luogo, che dava in affitto due stanze agli alpinisti e ai cacciatori, a lire due per notte, se non sbaglio, compresa una ciotola di latte cremoso la mattina. Della casa ospitale ricordo soprattutto il letto, un trabiccolo di metallo nero, indicibilmente alto e vasto: inerpicarvisi era come salire su di un altopiano. Odorava un poco di antiche muffe, però ci si dormiva regalmente.

La vita materiale a Col di Favilla ruotava ancora in pieno attorno al dio castagna. Le piante che producevano i frutti preziosi erano secolari, gigantesche, con certi tronchi da abbracciarsi in tre o quattro persone, curatissime, rispettate, amate. Il terreno ai loro piedi era tenuto libero da frasche, sterpi, cespugli d’ogni genere, per poter raccogliere più facilmente i ricci d’autunno. Il castagneto aveva insomma gentilezza e respiro di un vero parco.

E si mangiavano in continuazione i prodotti di questi alberi solenni e generosi: castagne secche nel latte, necci di farina dolce, pattona da tagliarsi col filo, migliacci di variate specie, tutte saporitissime.