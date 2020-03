CODICE GIALLO SUL TERRITORIO LUCCHESE

Emesso dal Centro Funzionale della Regione Toscana per la Ns. area avviso di criticità così suddiviso:

– Avviso di criticità GIALLO per RISCHIO IDRAULICO dalle ore 12:00 di Lunedì 02 Marzo 2020 alle ore 00:00 di Martedì 03 Marzo 2020;

– Avviso di criticità GIALLO per RISCHIO IDROGEOLOGICO dalle ore 12:00 di Lunedì 02 Marzo 2020 alle ore 00:00 di Martedì 03 Marzo 2020;

– Avviso di criticità GIALLO per TEMPORALI FORTI dalle ore 00:00 di Lunedì 02 Marzo 2020 alle ore 00:00 di Martedì 03 Marzo 2020;

– Avviso di criticità GIALLO per VENTO dalle ore 00:00 di Lunedì 02 Marzo 2020 alle ore 00:00 di Martedì 03 Marzo 2020.