CODICE GIALLO PROROGATO PER LA GARFAGNANA

CODICE GIALLO PROROGATO

Prorogato dal Centro Funzionale della Regione Toscana per la Ns. area avviso di criticità così suddiviso:

– Avviso di criticità GIALLO per NEVE in corso fino alle ore 18:00 di Giovedì 26 Marzo 2020.

– Avviso di criticità GIALLO per VENTO in corso fino alle ore 23:59 di Giovedì 26 Marzo 2020.

NEVE: oggi, mercoledì, precipitazioni nevose in Appennino, nell’aretino e sui rilievi meridionali (quota neve intorno a 300-500 m). Accumuli poco abbondanti.

Nella notte e nella mattina di domani, giovedì, deboli nevicate fino a bassa quota (300-500 m) sulle zone appenniniche e sul centro-sud della regione; possibile nevischio anche sulle zone di pianura. Nel corso della giornata quota neve in rialzo fino a 600-800 m (quote più basse sull’Alto Mugello). Accumuli poco abbondanti in collina e montagna.