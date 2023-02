Codice giallo per vento per martedì 28 febbraio

Una nuova perturbazione porterà, a partire da questa sera, un ulteriore peggioramento del tempo sulla Toscana.

Domani, martedì 28 febbraio, si assisterà in particolare ad un nuovo rinforzo dei venti di Grecale, con possibili forti raffiche su gran parte della regione. Dal tardo pomeriggio di domani, martedì, piogge sparse a partire da sud, mari molto mossi e deboli nevicate fino a quote collinari e in Appennino.

Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo valido in buona parte del territorio regionale a partire dalle 10 e fino alla mezzanotte di martedì 28 febbraio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione. toscana.it/allertameteo.