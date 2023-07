cliente viene alle mani con un ristoratore in centro storico

Un movimentato episodio nella tarda serata di ieri nel centro storico. Il cliente di un ristorante di via San Paolino, in forte stato di agitazione, provocando un diverbio con il titolare che è proseguito in strada e nel vicino vicolo di San Pierino.

dalle parole ai fatti la cosa e’ stata breve, sul posto e’ giunta una pattuglia della polizia

Il cliente, un uomo di origini marocchine, è stato accompagnato al pronto soccorso da un’ambulanza perché si trovava in forte stato di alterazione.