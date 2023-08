Clamoroso: Mancini si dimette da Ct della Nazionale!

Una decisione clamorosa quella dell’allenatore jesino maturata nella notte. La comunicazione ufficiale è stata data anche dalla FIGC, che ha comunicato che nei prossimi giorni verrà annunciato il successore. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, meno di due settimane dopo che il Mancio era stato nominato responsabile del progetto Club Italia per coordinare tutto il settore azzurro fino all’U20.

Nonostante un contratto fino al 2026, Mancini ha colto tutti di sorpresa e si è fatto da parte dopo 5 anni Dopo le dimissioni della Bartolini, Ct delle donne, dopo la figuraccia al Mondiale, cade anche la testa dell’inamovibile, sin’ora, Ct Mancini.

L’ex ct azzurro Dino Zoff ha afermato all’Adnkronos: “Mancini ha fatto un buon lavoro, il titolo europeo è un gran colpo, ma flop del Mondiale pesa”

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini si è comunque dimesso, ma è chiaro che detro ci sono pesanti manovre. pochi giorni fa era stato nominato accompagnatore ufficiale della Nazionale, di Gigi Buffon, subito dopo la decisione di smettere il calcio attivo.La decisione del ct campione d’Europa in carica arriva a sorpresa e a pochi giorni dalla nomina di coordinatore delle Nazionali.

Roberto Mancini ha rassegnato le dimissioni da c.t. della Nazionale. La scelta dell’allenatore di Jesi ha lasciato di stucco i tifosi azzurri che con il Mancio in panchina avevano dovuto digerire l’amara eliminazione dei Mondiali del 2022 in Qatar, ma avevano anche gioito per la vittoria dell’Europeo del 2021 in Inghilterra. Entrato in carica il 14 maggio 2018, dopo il breve “regno” di Di Biagio, Mancini ha collezionato 61 panchine azzurre (39 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte), con la “perla” della vittorie di Euro 2020 e con due qualificazioni alle finali di Nations League. E’ rimasto in tutto 5 anni e 3 mesi ed è il terzo c.t. tecnico più longevo della storia azzurra dopo Vittorio Pozzo ed Enzo Bearzot.

Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale”.