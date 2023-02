Cittadino straniero condannato per spaccio di sostanze stupefacenti: la polizia di stato accompagna presso il cpr di Milano

Cittadino straniero condannato per spaccio di sostanze stupefacenti: la polizia di stato accompagna presso il cpr di Milano un cittadino tunisino per il successivo rimpatrio nel paese di origine.

Nella giornata del 10 febbraio 2023, presso una struttura alberghiera della Versilia, è stato rintracciato da personale del Commissariato di P.S. di Viareggio un cittadino tunisino B. F. W., di 38 anni, irregolare sul territorio nazionale, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e indagato per reati stradali.

Il cittadino straniero, già titolare di permesso di soggiorno, a seguito di condanna del 2010 a 8 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti, era rientrato nel suo Paese ed ha fatto ritorno in Italia nel 2020 soggiornandovi in maniera irregolare.

Lo stesso, pertanto, a seguito di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lucca, è stato accompagnato presso il CPR di Milano con ordine del Questore.

Dopo la convalida del provvedimento sarà rimpatriato nel paese di origine, e non potrà rientrare in Italia per quattro anni.