ciste al cervello, 18enne operato e salvato al Meyer

ciste al cervello, 18enne operato e salvato al Meyer Il ragazzo è già a casa,

Un’operazione chirurgica unica, anche questa volta in Toscana: l’equipe neurochirurgica, guidata dal dottor Lorenzo Genitori, ha condotto con successo un delicato intervento in endoscopica. Il giovane era affetto da una patologia cistica profonda del cervello,

il ragazzo soffriva di fortissime cefalee per cui era stato inviato al Centro di eccellenza di Neurochirurgia del Meyer per una valutazione specialistica dove i medici, vista l’anatomia e la collocazione molto particolare, non raggiungibile attraverso il percorso endoscopico standard e di difficile visualizzazione hanno deciso per l’intervento endoscopico. Se non operata la cisti avrebbe rischiato di ostruire la naturale circolazione del liquido cerebrospinale attraverso le diverse camere del cervello, facendo pericolosamente aumentare la pressione endocranica e mettendo in pericolo di vita il paziente.

Il team guidato dal dottor Lorenzo Genitori ha messo a punto, per questo caso, una tecnica innovativa.