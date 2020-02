Circolo del Cinema di Lucca presenta: Sorry we missed you

Giovedì 20 Febbraio Cinema Centrale ore 21.15

Sorry we missed you

di Ken Loach

con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Katie Proctor

Siamo a Newcastle. Qui Ricky, sulla soglia dei cinquant’anni, cerca di reinventarsi come autista per le consegne a domicilio. Per tutta la vita ha lavorato senza poter dare nessuna scintilla di benessere alla sua famiglia. Adesso, la nuova scommessa. È un cinema che non fa sconti, quello di Loach: “La realtà è questa e non voglio indorare la pillola. La mia intenzione è far arrabbiare il pubblico. Non voglio lasciargli scampo, perché la situazione è intollerabile”.